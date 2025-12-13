MadWalk 2025 Mega
Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

Πώς μια πρωτότυπη animated παραγωγή κατέκτησε τον κόσμο και έγινε το πιο δημοφιλές φιλμ στην ιστορία του Netflix
Το «KPop Demon Hunters» ανακηρύχθηκε από το περιοδικό TIME ως το Φαινόμενο της Χρονιάς για το 2025, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του πορεία σε κοινό και κριτικούς. Η animated παραγωγή του Netflix εξελίχθηκε στο δημοφιλέστερο φιλμ στην ιστορία της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας πάνω από 325 εκατομμύρια θεάσεις στους πρώτους τρεις μήνες και φτάνοντας στο Top 10 σε 93 χώρες. Με διάρκεια 95 λεπτών και προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία της σε μια περίοδο όπου η κινηματογραφική βιομηχανία βασίζεται όλο και περισσότερο σε γνωστές πνευματικές ιδιοκτησίες. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Σεούλ και ακολουθεί την τριάδα K pop Huntr/x, τα μέλη της οποίας προστατεύουν τον κόσμο από δαίμονες που τρέφονται από ανθρώπινες ψυχές. Η πρωταγωνίστρια Rumi κρύβει τα σημάδια της δαιμονικής της καταγωγής, στοιχείο που οδηγεί σε μια βαθιά αφήγηση αυτοαποδοχής.

Η απήχηση της ταινίας έγινε εμφανής στις sing along προβολές που ακολούθησαν την κυκλοφορία της. Το τραγούδι «Golden» κυριάρχησε για 17 εβδομάδες στο Billboard Global 200, ενώ το soundtrack ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard 200 και ξεπέρασε τα 8.3 δισεκατομμύρια streams.

Ο Dan Lin, πρόεδρος της κινηματογραφικής παραγωγής του Netflix, εξηγεί ότι ο βαθμός με τον οποίο ένα έργο εισέρχεται στην ποπ κουλτούρα αποτελεί καθοριστικό δείκτη επιτυχίας. Όπως σημειώνει, «το ερώτημα είναι αν το έργο γίνεται μέρος της ζωής των ανθρώπων. Αν συζητιέται. Αν ζητούν ζωντανές εμπειρίες, σίκουελ, προϊόντα. Στην περίπτωση του “KPop Demon Hunters” η απάντηση σε όλα είναι θετική».

Η πολιτιστική διείσδυση του φιλμ υπήρξε εντυπωσιακή. Το Fortnite λάνσαρε skins βασισμένα στις ηρωίδες, ο Novak Djokovic χόρεψε το «Soda Pop» μετά από νίκη στο US Open, ενώ προσωπικότητες όπως ο Andy Samberg και η Kelly Clarkson εξέφρασαν δημόσια τον ενθουσιασμό τους. Η Dr. Becky Kennedy δημιούργησε οδηγό παρακολούθησης για γονείς, τον οποίο μοιράστηκε στους 3.4 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Η δυναμική ήταν τόσο ισχυρή ώστε οι πέντε πιο αναζητημένες στο Google στολές του Halloween προέρχονταν αποκλειστικά από χαρακτήρες της ταινίας, παρά το γεγονός ότι η επίσημη σειρά προϊόντων της Mattel και της Hasbro δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει. Οι δύο εταιρείες είχαν θεωρήσει αρχικά ότι η παραγωγή ήταν υπερβολικά εξειδικευμένη για να υποστηρίξει μεγάλη ζήτηση.

Η επιτυχία συνεχίστηκε και στις ειδικές θερινές προβολές του Netflix, όπου εξαντλήθηκαν περισσότερες από 1.300 προβολές σε τρεις ηπείρους, οδηγώντας για πρώτη φορά την πλατφόρμα στην κορυφή του box office με έσοδα περίπου 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια περίοδο, η ταινία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy και τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες για επικείμενο σίκουελ.

Η ανατροπή των δεδομένων από μια πρωτότυπη animated παραγωγή, η παγκόσμια πολιτιστική απήχηση και ο τρόπος με τον οποίο το «KPop Demon Hunters» εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το 2025 αποτελούν τους βασικούς λόγους που το TIME το αναγόρευσε Φαινόμενο της Χρονιάς.

