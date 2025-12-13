MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 13.12.2025

Cheetah nails: Η χειμερινή τάση που έχει κατακτήσει την καρδιά της Hailey Bieber

cheetah_manicure_hailey
H χειμερινή τάση που δίνει παιχνιδιάρικη λάμψη στα νύχια, με διακριτικές κηλίδες που ξεχωρίζουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει πάντα μαζί του τη διάθεση για animal print, αλλά φέτος η τάση δεν περιορίζεται μόνο σε ρούχα και αξεσουάρ. Τα ζωηρά σχέδια των μεγάλων αιλουροειδών κάνουν την εμφάνισή τους στα νύχια, προσφέροντας έναν κομψό και διασκεδαστικό τρόπο να εντάξεις το print στη χειμερινή σου γκαρνταρόμπα. Από τα διακριτικά σχέδια με μικρές κηλίδες μέχρι πιο έντονες παραλλαγές, το animal print στα νύχια συνδυάζει στυλ και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η Hailey Bieber έχει ήδη υιοθετήσει την τάση, παρουσιάζοντας ένα cheetah print manicure με μαλακό αμυγδαλωτό σχήμα νυχιών και γαλλικό άκρο σε ορισμένα δάχτυλα. Το αποτέλεσμα είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο διακριτικό και στο εντυπωσιακό, ιδανικό για όσες θέλουν να προσθέσουν λίγη λάμψη στο χειμερινό τους look.

cheetah_nails
https://www.instagram.com/haileybieber/

Διάβασε επίσης: Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

Το cheetah print στα νύχια προσφέρει μεγάλη ευελιξία. Mπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μήκη και σχήματα νυχιών, να συνδυαστεί με διαφορετικά χρώματα βάσης ή να δημιουργηθεί ως accent σε ένα ή δύο νύχια. Η ουδέτερη βάση και οι μικρές κηλίδες το καθιστούν ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις αλλά και για πιο γιορτινές στιγμές, προσθέτοντας μια διακριτική αλλά παιχνιδιάρικη πινελιά στο στιλ σου.

cheetah_manicure
https://www.instagram.com/digitzbydev/

Οι επιλογές είναι αμέτρητες. Από απλά σχέδια με καφέ αποχρώσεις μέχρι πιο δημιουργικά με έντονα χρώματα ή γυαλιστερό φινίρισμα, το cheetah print είναι ο τέλειος τρόπος να συνδυάσεις μόδα και nail art αυτήν τη σεζόν. Με λίγη φαντασία, μπορεί να μεταμορφώσει τα νύχια σου σε μικρά έργα τέχνης που τραβούν τα βλέμματα και προσθέτουν στιλ σε κάθε χειμερινή εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα σχέδια θα σε πείσουν να μεταφέρεις το πουλόβερ σου στα νύχια σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

13.12.2025
Επόμενο
Η Lily Allen σε συζητήσεις για θεατρική διασκευή του album West End Girl

Η Lily Allen σε συζητήσεις για θεατρική διασκευή του album West End Girl

13.12.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 4 χρώματα που θα αναβαθμίσουν τα παπούτσια σου
Fashion

Αυτά είναι τα 4 χρώματα που θα αναβαθμίσουν τα παπούτσια σου

13.12.2025
Αυπνία τέλος: Πες ένα συγκεκριμένο γράμμα και αποκοιμήσου σε λιγότερο από 1 λεπτό
Life

Αυπνία τέλος: Πες ένα συγκεκριμένο γράμμα και αποκοιμήσου σε λιγότερο από 1 λεπτό

12.12.2025
Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλεξανδρινού με πρωτότυπες διακοσμητικές κατασκευές
Life

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλεξανδρινού με πρωτότυπες διακοσμητικές κατασκευές

12.12.2025
Τα 3 ζώδια που κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πριν φύγει η χρονιά
Life

Τα 3 ζώδια που κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πριν φύγει η χρονιά

12.12.2025
Τα σοκολατένια κεκάκια με μέντα που θα απογειώσουν το γιορτινό σου τραπέζι
Food

Τα σοκολατένια κεκάκια με μέντα που θα απογειώσουν το γιορτινό σου τραπέζι

12.12.2025
Το τυρί που μπορείς να απολαύσεις άφοβα, ακόμα και αν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη
Life

Το τυρί που μπορείς να απολαύσεις άφοβα, ακόμα και αν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη

12.12.2025
DADT: Η νέα τάση που αλλάζει τις ερωτικές σχέσεις σήμερα – Ο λόγος που την προτιμούν τα ζευγάρια
Life

DADT: Η νέα τάση που αλλάζει τις ερωτικές σχέσεις σήμερα – Ο λόγος που την προτιμούν τα ζευγάρια

12.12.2025
Αυτά είναι τα 5 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθείς αν θες το άρωμά σου να διαρκεί όλη μέρα
Beauty

Αυτά είναι τα 5 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθείς αν θες το άρωμά σου να διαρκεί όλη μέρα

12.12.2025
Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα
Life

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

12.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη