Beauty 25.11.2025

Αυτά τα σχέδια θα σε πείσουν να μεταφέρεις το πουλόβερ σου στα νύχια σου

sweater_nails
Αυτή τη χρονιά το πουλόβερ γίνεται η απόλυτη έμπνευση για το μανικιούρ σου, ανανεώνοντας τα παραδοσιακά χειμωνιάτικα σχέδια
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πουλόβερ είναι ο πρωταγωνιστής του φθινοπώρου και του χειμώνα. Αυτό το ζεστό και cozy fashion item φαίνεται να έχει μεταπηδήσει από τον χώρο της ντουλάπας μας και να έχει προσγειωθεί στον κόσμο του μανικιούρ, με τα sweater nails να διεκδικούν τη δική τους θέση στα trends.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως η τάση έχει εξλιχθεί μέσα από νέες τεχνικές, συνδυασμούς σχεδίων και χρωμάτων. Όσο βρισκόμαστε πιο κοντά στη γιορτινή περίοδο αυτή το ιδιαίτερο μανικιούρ αποτελεί την ιδανική αλλαγή από τα κλασικά κόκκινα και χρύσα που βλέπουμε κάθε χρονιά. Παρακάτω θα βρεις μερικά σχέδια που σε εμπνεύσουν και θα σε πείσουν να δοκιμάσεις την πιο cozy τάση της σεζόν.

sweater_nails

Διάβασε επίσης: Το γρήγορο trick που θα αλλάξει την επιδερμίδα σου σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Let it snow

Ένα χειμερινό μανικιούρ μπορεί να γίνει πραγματικά μαγικό με τον σωστό συνδυασμό χρωμάτων. Η απαλότητα του nude σε σχέδιο τύπου sweater αναδεικνύεται δίπλα σε μια baby blue βάση διακοσμημένη με διακριτικές χιονονιφάδες, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει ήρεμο, παγωμένο τοπίο. Η ομαλή μετάβαση από nude σε γαλάζιο σε ένα από τα νύχια ολοκληρώνει το αποτέλεσμα, «δένοντας» αρμονικά το σύνολο και χαρίζοντας μια κομψή, ανάλαφρη χειμερινή αισθητική.

sweater_nails
https://www.instagram.com/rsbnails

Στις αποχρώσεις του γκρι

Αυτό το μανικιούρ σε αποχρώσεις του γκρι ανανεώνει την κλασική αισθητική μέσα από διαφορετικά μοτίβα σε κάθε νύχι. Ένα διαχρονικό sweater design, ένα μοτίβο που μοιάζει με κέντημα ή και ένα διακριτικό sweetheart accent. Η αντίθεση ολοκληρώνεται με τον γυαλιστερό, μονόχρωμο αντίχειρα και το μικρό δάχτυλο, που «πλαισιώνουν» τις ματ υφές και αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τα λεπτεπίλεπτα σχέδια.

sweater_nails
https://www.instagram.com/anetaujwary/

Με ένα διαφορετικό twist

Αν σε δελεάζει η ιδέα ενός κλασικού sweater μανικιούρ αλλά θέλεις να του δώσεις μια πιο ανατρεπτική διάθεση, αυτό το σχέδιο αποτελεί την πιο σύγχρονη εκδοχή του. Το χαρακτηριστικό μοτίβο πλεκτής υφής αποτυπώνεται σε ματ λευκό μόνο στη μισή επιφάνεια κάθε νυχιού, ενώ μια χαλαρή, αφηρημένη γραμμή χωρίζει το σχέδιο από το negative space. Το αποτέλεσμα θυμίζει μια καλλιτεχνική, αλλά διαφορετική εκδοχή του πλεκτού, που παραμένει κομψή αλλά αποκτά μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα.

sweater_nails
https://www.instagram.com/swaknails

Διαχρονικό καρό 

Όταν σκέφτεσαι τα sweater nails, το μυαλό σου ίσως πηγαίνει πρώτα στα κλασικά πλεκτά μοτίβα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάς και το αγαπημένο καρό σχέδιο που θυμίζει τα διαχρονικά χειμωνιάτικα πουλόβερ της παιδικής σου ντουλάπας. Πρόκειται για ένα μοτίβο που δεν χάνει ποτέ την αξία του, και το ίδιο ισχύει και για το μανικιούρ. Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι αρκετά διακριτική ώστε να φοριέται καθημερινά, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη, γιορτινή νότα που την κάνει ξεχωριστή χωρίς να γίνεται υπερβολική.

sweater_nails

Διάβασε επίσης: Maroon: Αυτή είναι η απόχρωση που θα φωτίσει τα καστανά σου μαλλιά

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από το κοινό σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από το κοινό σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη

25.11.2025
Επόμενο
CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

25.11.2025

Δες επίσης

Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents

25.11.2025
Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

25.11.2025
Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου
Life

Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου

25.11.2025
Η προσωπική συλλογή του Azzedine Alaïa με αυθεντικά κομμάτια Dior παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έκθεση
Fashion

Η προσωπική συλλογή του Azzedine Alaïa με αυθεντικά κομμάτια Dior παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έκθεση

25.11.2025
Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk
Life

Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk

25.11.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

25.11.2025
Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό
Beauty

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

25.11.2025
Η παιδική διατροφική συνήθεια που πρέπει να ξαναφέρουμε για να μειώσουμε το στρες της καθημερινότητας
Life

Η παιδική διατροφική συνήθεια που πρέπει να ξαναφέρουμε για να μειώσουμε το στρες της καθημερινότητας

25.11.2025
Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!
Life

Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας