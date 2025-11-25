Celeb News 25.11.2025

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από το κοινό σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνωρίζει θερμή αποδοχή όχι μόνο επί σκηνής αλλά και στις εξέδρες μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η παρουσία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να προκαλεί ενθουσιασμό, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να γνωρίζει θερμή αποδοχή όχι μόνο επί σκηνής αλλά και στις εξέδρες μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Λίγες ώρες μετά την εντυπωσιακή, sold out συναυλία του, είχε ακόμη μία στιγμή αποθέωσης, αυτή τη φορά στο Barclays Center. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στο γνωστό γήπεδο ως θεατής για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Brooklyn Nets απέναντι στους New York Knicks. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η κάμερα του γηπέδου τον εντόπισε στις κερκίδες και προέβαλε το πλάνο του στη γιγαντοοθόνη. Ο τραγουδιστής χαμογέλασε και χαιρέτησε το κοινό, το οποίο τον καταχειροκρότησε.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την εμπειρία της μεγάλης συναυλίας του στο Barclays Center, εξηγώντας τι ένιωσε εκείνη τη βραδιά. Όπως είπε «Η αλήθεια είναι πως δεν πιστεύω αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σοκάρει γιατί ξέρεις το να βλέπεις τόσο κόσμο σε ένα χώρο και να αγαπάνε τη μουσική σου και όλο αυτό το φανταζόμουν από μικρός ότι ήθελα να γίνεται κάτι τέτοιο αλλά σε τόσο μεγάλο βεληνεκές πραγματικά. Ξέρεις εγώ είμαι απλά ένας καλλιτέχνης από την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι σοκάρομαι όταν βλέπω και από άλλες εθνικότητες ανθρώπους που έρχονται και παρακολουθούν τη συναυλία και ζουν αυτή την ελληνική εμπειρία που εγώ από μικρός ήθελα να προσφέρω».

Συνεχίζοντας τόνισε «Πάντα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να έχει Ελλάδα μέσα και να τιμάω τις ρίζες μου και την κουλτούρα του Έλληνα που έχει μέσα καρδιά ψυχή έχει γλέντι έχει οικογένεια έχει όλα αυτά τα ωραία συστατικά που εμείς μέσα σε αυτά ζήσαμε και αυτά έμαθα και αυτά θέλω να δείξω».

Μετά την επιτυχία επί σκηνής και την αναγνώριση στις εξέδρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την απήχησή του στο διεθνές κοινό, μεταφέροντας τη σύγχρονη ελληνική μουσική σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα του κόσμου.

