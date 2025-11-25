Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Alleluia» με μια ταινία μικρού μήκους ιδιαίτερης αισθητικής, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά μια πρωτότυπη κι ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία.

Μέσα από το «Alleluia» παρουσιάζεται η ιστορία δύο ανθρώπων που κάποτε υπήρξαν μαζί όμως οι πορείες τους κατέληξαν παράλληλες ακόμα και όταν διασταυρώθηκαν ξανά. Στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα εμφανίζεται ο ηθοποιός Γιάννης Ποιμενίδης και τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

Το «Alleluia», μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική, είναι το lead single από το νέο album της κορυφαίας pop star, «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του σημειώνει σαρωτική επιτυχία.

Μεταξύ άλλων, το «Alleulia» μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου 1 μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart, καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.

Λίγο πριν «μαγέψει» ξανά τις οθόνες, η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τα συναρπαστικά live της στο «Lohan» όπου κάθε Σάββατο πρωταγωνιστεί με ένα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακό hybrid show.

Χορηγοί του music video:

N1 Casino

Maybelline New York, το no1 make-up brand στον κόσμο

Διάβασε επίσης: Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

Δες κι αυτό…