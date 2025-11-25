Μουσικά Νέα 25.11.2025

Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

Ελένη Φουρέιρα
Ποιος γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται μαζί της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Alleluia» με μια ταινία μικρού μήκους ιδιαίτερης αισθητικής, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά μια πρωτότυπη κι ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία.

Μέσα από το «Alleluia» παρουσιάζεται η ιστορία δύο ανθρώπων που κάποτε υπήρξαν μαζί όμως οι πορείες τους κατέληξαν παράλληλες ακόμα και όταν διασταυρώθηκαν ξανά. Στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα εμφανίζεται ο ηθοποιός Γιάννης Ποιμενίδης και τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

Το «Alleluia», μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική, είναι το lead single από το νέο album της κορυφαίας pop star, «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του σημειώνει σαρωτική επιτυχία.

eleni_foureira
https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Μεταξύ άλλων, το «Alleulia» μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου 1 μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart, καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.

Λίγο πριν «μαγέψει» ξανά τις οθόνες, η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τα συναρπαστικά live της στο «Lohan» όπου κάθε Σάββατο πρωταγωνιστεί με ένα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακό hybrid show.

Χορηγοί του music video:
N1 Casino
Maybelline New York, το no1 make-up brand στον κόσμο

Διάβασε επίσης: Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
New Video Clip ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές

Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές

25.11.2025
Επόμενο
Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου

Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου

25.11.2025

Δες επίσης

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία
Μουσικά Νέα

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

25.11.2025
Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

25.11.2025
Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

24.11.2025
Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

24.11.2025
Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο

24.11.2025
Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι
Μουσικά Νέα

Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι

24.11.2025
O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center
Μουσικά Νέα

O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center

24.11.2025
Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)
Μουσικά Νέα

Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)

24.11.2025
Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας
Μουσικά Νέα

Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας