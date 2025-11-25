TV 25.11.2025

Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές

Το αγαπημένο «Σόι» και οι υπέροχες ταινίες της Disney φέρνουν κοντά, μπροστά από την οθόνη, μικρούς και μεγάλους για μοναδικές οικογενειακές στιγμές
 Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τηλεοπτική συνήθεια. Είναι μια αφορμή να ξαναβρεθούμε, να χαλαρώσουμε, να αφήσουμε πίσω τον ρυθμό της εβδομάδας και να μοιραστούμε στιγμές, μικρές ή μεγάλες, αστείες ή τρυφερές. Στον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου, ο Alpha δημιουργεί ένα ζεστό, φιλόξενο τηλεοπτικό καταφύγιο που ταιριάζει σε όλους. Ένα πρόγραμμα που μιλάει σε κάθε ηλικία, σε κάθε διάθεση, σε κάθε σπίτι. Έτσι, όσο κι αν μας σκορπίζει η καθημερινότητα, οι Παρασκευές γίνονται ο κοινός μας προορισμός. Κι αυτό γίνεται απλά: με το αγαπημένο μας «Σόι» και τις υπέροχες ταινίες της Disney που μπορούν να τα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι μαζί, στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο σαλόνι, με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Στις 20:00, ανοίγει η γνωστή πόρτα του σπιτιού που όλοι νιώθουμε δικό μας και «Το Σόι σου» γίνεται το σόι όλων μας. Γιατί δεν βλέπεις απλώς μια επιτυχημένη σειρά· βλέπεις τις δικές σου αντιδράσεις, τα δικά σου τραπέζια, τις δικές σου μικρές ιστορίες που —όπως κι αν ειπωθούν— έχουν πάντα έναν προορισμό: να μας δέσουν λίγο περισσότερο. Μια σειρά που αποτύπωσε την ελληνική καθημερινότητα με χιούμορ, τρυφερότητα και αλήθεια. Με ατάκες που θυμόμαστε, χαρακτήρες που αγαπήσαμε και ιστορίες που μας έκαναν άλλοτε να γελάμε και άλλοτε να συγκινούμαστε.

«Το Σόι σου» μιλάει στην ψυχή μας. Γιατί πίσω από τις φωνές, τις υπερβολές και τα απρόοπτα κρύβεται κάτι ακλόνητο: η αγάπη. Το «Σόι σου» δεν το παρακολουθείς απλώς∙ το νιώθεις. Είναι ο μικρός καθρέφτης της ζωής μας. Η ζεστασιά που σε βρίσκει εκεί που δεν το περιμένεις. Η απόδειξη ότι οι άνθρωποι είναι που κάνουν μια σειρά επιτυχία — άνθρωποι που έμειναν, επέστρεψαν και συνεχίζουν να το αγαπούν.

Και στις 22:00, ο Alpha ανάβει το φως της φαντασίας. Οι μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες της Disney γεμίζουν το βράδυ χρώμα, περιπέτεια και μαγεία. «Ψυχρά κι ανάποδα» (Frozen), «Brave», «Ψυχρά κι ανάποδα 2» (Frozen ΙΙ)» είναι αφηγήσεις παγκόσμιας κλάσης, που δεν απευθύνονται μόνο στα παιδιά· απευθύνονται σε εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που εξακολουθεί να πιστεύει στο καλό, στο απίθανο, στο «όλα γίνονται». Σε όσους ξέρουν ότι μια δόση μαγείας μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται, ακόμη κι αν μεγάλωσαν.

Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha είναι φωτεινές, ζεστές, ξεχωριστές. Ζήσε τις!

