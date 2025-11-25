Η Emma Stone αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε στον Γιώργο Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία Bugonia

Ο ρόλος της Emma Stone στην ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απαιτούσε αφοσίωση και να… ξυρίσει το κεφάλι της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως πριν συμφωνήσει να ξυρίσει το κεφάλι της για τον ρόλο, έθεσε έναν συγκεκριμένο όρο στον Έλληνα σκηνοθέτη. Το αποτέλεσμα ήταν μια πράξη συμβολικής αλληλεγγύης που έγινε αντικείμενο συζήτησης στα παρασκήνια του κινηματογραφικού συνεργείου. Σε ένα βίντεο από τα γυρίσματα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η Emma Stone εμφανίζεται να ξυρίζει η ίδια το κεφάλι του Γιώργου Λάνθιμου, αποκαλύπτοντας πως εκείνος αποδέχτηκε άμεσα την πρότασή της. Όπως είπε «Όταν κατάλαβα πως θα το κάνουμε αυτό είπα στον Γιώργο Λάνθιμο Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι για λόγους αλληλεγγυής. Και εκείνος απάντησε Εντάξει». Η Emma Stone ήταν εκείνη που ανέλαβε τελικά να ξυρίσει τα μαλλιά του, μάλιστα χρησιμοποιώντας την ίδια μηχανή με την οποία ξύρισε και τα δικά της.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία με χιούμορ και ειλικρίνεια, σημειώνοντας «Ήταν συναρπαστικό αλλά δεν ήταν τόσο συναρπαστικό όσο φανταζόμουν να ξυρίσω το κεφάλι του. Ήταν ωραίο αλλά η δική μου αλλαγή ήταν πιο δραματική. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω αλλά τα δικά μου μαλλιά ήταν αρκετά μακριά ενώ τα δικά του όχι». Το φιλμ «Bugonia», με μουσική στο trailer το τραγούδι της Chappell Roan «Good Luck Babe», παρουσιάζει την Emma Stone στον ρόλο μιας διευθύνουσας συμβούλου φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία πέφτει θύμα απαγωγής από συνωμοσιολόγους. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία που ξεχωρίζει για τον σκοτεινό τόνο και τις ανατρεπτικές της στιγμές, χαρακτηριστικά των έργων του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Emma Stone μίλησε και στη Vogue για την εμπειρία της, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «καμία καλύτερη αίσθηση στον κόσμο» από το να είναι κανείς ξυρισμένος. Περιέγραψε με ενθουσιασμό την πρώτη της εμπειρία μετά το ξύρισμα, αναφέροντας «Το πρώτο ντους όταν έχεις ξυρίσει το κεφάλι σου, Ω Θεέ μου είναι απίστευτο». Παρότι απόλαυσε τη διαφορετική της εικόνα, αποκάλυψε πως την περίοδο των γυρισμάτων μετάνιωσε που δεν βγήκε δημόσια με το εντελώς ξυρισμένο κεφάλι. Αργότερα εμφανίστηκε στα Golden Globes με ένα κοντό pixie κούρεμα που τράβηξε τα βλέμματα.

Στην ταινία, ο Jesse Plemons έχει τη σκηνή όπου ξυρίζει τα μαλλιά της, κάτι που όπως είπε στη Vogue χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή. Ανέφερε «Ήταν σαν να λέμε… Ήρθε η στιγμή η Emily να ξυρίσει το κεφάλι της και πρέπει να το κάνουμε σωστά».

Η Emma Stone συνεχίζει έτσι τη δημιουργική της πορεία με συνεργασίες που απαιτούν τόλμη και βαθιά καλλιτεχνική δέσμευση, παραμένοντας μία από τις πιο εκφραστικές και πολυσυζητημένες παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου.

