Celeb News 14.11.2025

Η αρχαιοελληνική «Χρυσή Τομή» όρισε την Emma Stone ως την όμορφη γυναίκα του κόσμου

Emma Stone
Η Emma Stone ξεχωρίζει με 94,72% συμμετρία προσώπου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Χρυσή Τομή, γνωστή και ως «Φι» (1,618), θεωρείται από την αρχαιότητα κλειδί της αρμονίας και της ομορφιάς, τόσο στη φύση όσο και στην τέχνη.

Από τα κλασικά ελληνικά γλυπτά έως τα αριστουργήματα του Leonardo da Vinci, αυτή η αναλογία χρησιμοποιείται για να ορίσει το ιδανικό της αισθητικής.

Emma Stone
Ποιοι διάσημοι άνδρες και γυναίκες πλησιάζουν σήμερα το τέλειο σύμφωνα με τη μαθηματική συμμετρία;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που βασίστηκε στη Χρυσή Τομή, η Emma Stone αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, με ποσοστό συμμετρίας και αρμονίας 94,72%. Ο δρ Julian De Silva, επικεφαλής του Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery στο Λονδίνο, εξήγησε ότι η ηθοποιός ξεχώρισε σε όλες τις βασικές κατηγορίες, από τα φρύδια και τα χείλη μέχρι τη γραμμή του σαγονιού, φτάνοντας σχεδόν στην απόλυτη τελειότητα. Η γραμμή του σαγονιού της βαθμολογήθηκε με 97%, τα χείλη της με 95,6% και τα φρύδια με 94,2%, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές επίσης διατήρησαν υψηλές βαθμολογίες.

emma_stone
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Αμέσως μετά την Emma Stone, στη λίστα των πιο «τέλειων» εμφανίστηκαν η Zendaya (94,37%), η Freida Pinto (94,34%), η Vanessa Kirby (94,31%), η Jenna Ortega (που ξεχώρισε στο μέτωπο με 99,6%), καθώς και η Olivia Rodrigo, η Aishwarya Rai Bachchan, η Tang Wei και η Beyoncé, όλες με ποσοστά πάνω από 92%.

Η ίδια μέθοδος εφαρμόστηκε και στους άνδρες, με τον Aaron Taylor-Johnson να αναδεικνύεται ο πιο συμμετρικός, με ποσοστό 93,04%. Τον ακολούθησαν ο Lucien Laviscount (92,41%), ο Paul Mescal (92,38%) και ο Robert Pattinson (92,15%).

Ο δρ De Silva τονίζει ότι, αν και η ομορφιά παραμένει υποκειμενική έννοια, τα μαθηματικά και η συμμετρία προσπαθούν να της δώσουν ένα πρόσωπο κυριολεκτικά μέσα από τις αναλογίες της Χρυσής Τομής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Emma Stone ηθοποιοί ομορφιά Χρυσή Τομή
