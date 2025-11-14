Διαγωνισμοί 14.11.2025

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Mad.gr: Τα 3 καλύτερα #MyMADBubble που είδαμε αυτή την εβδομάδα

Από γλυκές τετράποδες στιγμές μέχρι απίθανες καθημερινές απολαύσεις, τα καλύτερα #MyMADBubble ξεχώρισαν στο Mad.gr
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Mad.gr σε βάζει στο δικό σου #MyMADBubble, το μέρος όπου η μουσική, η μόδα, οι φίλοι και ό,τι σε εκφράζει γίνονται ένα! Αυτή την εβδομάδα λάβαμε δεκάδες συμμετοχές και η δημιουργικότητα σας μας εντυπωσίασε πραγματικά. Κάθε story στο Instagram που μας έδειξε τι σας εκφράζει, από τραγούδια και βόλτες στη θάλασσα μέχρι καφέδες, βουνά και στιγμές με φίλους και κατοικίδια.

Μετά από προσεκτική επιλογή, ξεχωρίσαμε τα 3 καλύτερα stories που θα γίνουν τα πιο iconic features της εβδομάδας στο Mad.gr! Οι τυχεροί που κερδίζουν ξεχώρισαν για την αυθεντικότητα, τη φαντασία και την ενέργεια που μετέφεραν μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, μην απογοητεύεστε, γιατί στο τέλος του μήνα μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε το νέο realme 14 Pro+ 5G και να συνεχίσετε να δημιουργείτε το δικό σας μοναδικό #MyMADBubble.

Διάβασε επίσης: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Mad.gr #MyMADBubble: Κέρδισε το νέο realme 14 Pro+ 5G

1. Ψητό κοτόπουλο 

Για κάποιους το #MyMADBubble τους γυρίζει γύρω από τη μεγαλύτερη απόλαυση που υπάρχει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, που δεν είναι άλλη από το φαγητό. Γι’ αυτό και η καλύτερη συμμετοχή που είδαμε, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το καλοψημένο κοτόπουλο. Όπως έγραψε και στη λεζάντα ο αναγνώστης του Mad.gr, το δικό του bubble περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το «ΦΑΓΗΤΟΟΟ!!!».

2. Γάτες, χρώματα και θάλασσα 

Για κάποιους άλλους, το #MyMADBubble δεν έχει όρια. Γεμίζει με τις πιο τρυφερές στιγμές μαζί με τετράποδους φίλους που κλέβουν καρδιές, με πίνακες και χρώματα που δίνουν ζωή στον χώρο τους και με αξέχαστες μέρες δίπλα σε καταγάλανα νερά, όπου η χαλάρωση και η έμπνευση συναντιούνται. Κάθε λεπτό μέσα στο bubble τους είναι μια μικρή γιορτή των πραγμάτων που αγαπούν πιο πολύ.

3. Στιγμές ευτυχίας με την οικογένεια 

Το τρίτο Instagram story που ξεχώρισε με το #MyMADBubble τα είχε όλα! Μας έδειξε όμορφες στιγμές με την οικογένεια, παιχνιδιάρικες στιγμές με τους αγαπημένους τετράποδους φίλους, λίγη θάλασσα για δόση καλοκαιρινής χαλάρωσης και γενικά στιγμές γεμάτες ευτυχία και αληθινή χαρά.

Διάβασε επίσης: 8 Έλληνες καλλιτέχνες αποκαλύπτουν «τι μεγαλώνει το Bubble τους» μέσα από το Mad.gr

Mad.gr διαγωνισμός
