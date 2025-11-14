Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, τα οποία θα προβληθούν 16 με 19 Νοεμβρίου.

Ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αλίκη, η οποία τον παρακολουθεί αμήχανη, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο του Πέτρου. Η αποκάλυψη δημιουργεί νέα απόσταση μεταξύ τους και μεγάλο πλήγμα στη Φρίντα που κρυφακούει την κουβέντα τους. Ο Πέτρος επιστρέφει στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και η Μαρίνα προθυμοποιείται να πηγαίνει να τον βοηθά. Εκείνος το μόνο που περιμένει είναι να βρεθεί με την Αλίκη. Ένα σατανικό σχέδιο του μετρ φέρνει αντιμέτωπο τον Ρήγα με το φάντασμα του παρελθόντος του. Η Λυδία, η πρώτη του γυναίκα που θεωρούσε νεκρή, εμφανίζεται μπροστά του και τον οδηγεί στην απόλυτη τρέλα.

Διάβαστε επίσης: Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

Ο Ρήγας, σε άθλια κατάσταση, προσπαθεί να φτάσει την Λυδία για να της μιλήσει. Ζαλισμένος, με τα μάτια του θολά, κοντεύει να παρανοήσει βλέποντας ξανά την πρώτη του σύζυγο. Εκείνη τον οδηγεί στη σουίτα του και του λέει πως η Αλίκη έχει καινούργιο εραστή…! Όταν ο Χρόνης με τον Βαγγέλη μπαίνουν στη σουίτα του Ρήγα και της Αλίκης για να ψάξουν, βρίσκουν κρυμμένο το στοιχείο που θα οδηγήσει στη σύλληψη του Ρήγα για τον φόνο της Γιαχαλή. Ο Πέτρος μαθαίνει επιτέλους τι έχει συμβεί όλον αυτό τον καιρό που όλοι τον νομίζουν για νεκρό…

Ο Πέτρος γίνεται έξαλλος με αυτά που μαθαίνει, αλλά πρώτο του μέλημα είναι να βρει και να μιλήσει για όλα στην Αλίκη. Η σύλληψη του Ρήγα αναστατώνει το Grand Hotel. Η Αλίκη εκτιμά τη βοήθεια του Άρη, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Κάποιος που θέλει τον Ρήγα έξω από τη φυλακή, παγιδεύει τον Βλάσση για τον φόνο της Γιαχαλή. Η Φρίντα σπεύδει να τον βοηθήσει, την ίδια στιγμή που η συμπεριφορά του Διονύση βάζει σε σκέψεις τον Άρη. Με τη βοήθεια του Νικόλα θα μπει στο δωμάτιο του Διονύση για να ψάξει για στοιχεία. Εκεί θα ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό του μετρ… Ο Πέτρος αποφασίζει να στείλει τηλεγράφημα στην Αλίκη…

Η φωτογραφία που βρίσκει ο Άρης στο συρτάρι του Διονύση ενισχύει τις υποψίες τους για τον ύποπτο ρόλο του στο ξενοδοχείο και τη συμμετοχή του στην απαγωγή της Αλίκης και αποφασίζουν να τον παρακολουθήσουν. Ο Πέτρος ζητάει επίμονα από τη Μαρίνα να στείλει άμεσα το τηλεγράφημα στην Αλίκη, όμως κάποιος θα προσπαθήσει να την εμποδίσει. Τα σχέδια του Χατζημήτρου για την περιοχή της Κηφισιάς αναστατώνουν την Κυβέλη, η οποία αποκαλύπτει στον Ρήγα πως ο Χατζημήτρος σκότωσε την Θωμοπούλου. Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία, μέχρι που αποφασίζει να της τηλεφωνήσει ζητώντας και πάλι τη βοήθεια της Μαρίνας…

Διάβασε επίσης: Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Δες κι αυτό…