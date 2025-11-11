Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Η σειρά «ΙQ 160» της Barkingwell Media, για το Star, εντάσσεται στον ν. 4487/2017 για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Η πρώτη σεζόν της σειράς (16 επεισοδίων) είχε σύνολο επιλέξιμων δαπανών ύψους 2.800.000 ευρώ και η επιδότηση, μετά τη σχετική ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, θα ανέλθει σε 1.120.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών του δεύτερου κύκλου (12 επεισοδίων) ανέρχεται σε 1.776.000 ευρώ και η δημόσια επιδότηση σε 710.440 ευρώ.

