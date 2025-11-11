Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του Madwalk 2025 by Three Cents

Στα στούντιο του MAD TV επικράτησε fashion πανικός, καθώς νέοι και νέες διεκδίκησαν μια θέση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Στα στούντιο του MAD TV επικράτησε σήμερα η απόλυτο fashion τρέλα μιας και το πολυαναμενόμενο Model Casting by Colgate, το project που αναζητά τα νέα πρόσωπα του MadWalk 2025 by Three Cents, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες και δημιουργώντας… το αδιαχώρητο!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το MAD και η Colgate, μεγάλος χορηγός του fashion & music show της χρονιάς, έδωσαν την ευκαιρία σε νέους και νέες που αγαπούν τη μόδα να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να περπατήσουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025, στο act του διάσημου σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Διάβασε επίσης: Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

4.000 συμμετοχές – Το πιο juicy casting της χρονιάς

Οι συμμετοχές για το φετινό Model Casting by Colgate ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φτάνοντας τις 4.000, και σήμερα στα στούντιο του MAD ξεκίνησε το πιο «juicy» κομμάτι του project, το live casting. Από τους χιλιάδες που δήλωσαν συμμετοχή, 300 τυχεροί πέρασαν στο επόμενο στάδιο και είχαν την ευκαιρία να κάνουν το δικό τους catwalk μπροστά στην κριτική επιτροπή.

Οι experts του MadWalk στην επιτροπή

Το κλίμα στο set ήταν γεμάτο ενέργεια, άγχος, λάμψη και δυναμισμό, όπως ακριβώς ταιριάζει σε ένα fashion audition.

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν και αξιολόγησαν:

ο Σωτήρης Γεωργίου, ο σχεδιαστής που υπογράφει το act του MadWalk 2025,

ο σχεδιαστής που υπογράφει το act του MadWalk 2025, ο Κώστας Ζήσης , fashion director του MadWalk,

, fashion director του MadWalk, και η Νεφέλη Θεοδότου, queen του choreography & concept, που έδινε ρυθμό και attitude σε κάθε βήμα.

Τη διαδικασία συντόνισαν οι always fun Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη, δίνοντας το δικό τους ρυθμό και ανεβάζοντας τη διάθεση των υποψηφίων.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Το ταξίδι προς την πασαρέλα ξεκίνησε

Με το MadWalk 2025 by Three Cents να πλησιάζει (στις 26 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do), το Model Casting by Colgate σηματοδοτεί την έναρξη ενός ταξιδιού που οδηγεί κατευθείαν στο φως της πασαρέλας. Για τους πιο ταλαντούχους και ξεχωριστούς, το φινάλε θα γραφτεί live, μπροστά σε κοινό, μουσική και μόδα που συνδυάζονται όπως μόνο το MadWalk ξέρει να κάνει.

Colgate & MAD: Όταν το χαμόγελο συναντά το στιλ

Το φετινό project αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο είναι το απόλυτο fashion statement. Η Colgate, πιστή στην αποστολή της να χαρίζει φωτεινά χαμόγελα, στηρίζει νέους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, συνδέοντας την ενέργεια της μόδας με τη δύναμη της αυτοέκφρασης.

Και τώρα;

Τα αποτελέσματα του σημερινού casting αναμένονται με ανυπομονησία, ενώ όσοι προκριθούν, θα έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν στη μεγαλύτερη fashion & music σκηνή της χώρας. Το μόνο σίγουρο; Το MadWalk 2025 by Three Cents ετοιμάζεται να είναι πιο λαμπερό, inclusive και empowering από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Η επετειακή λάμψη της Bodytalk ενώνεται με τον παλμό των INCO στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…