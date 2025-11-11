MadWalk 11.11.2025

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του Madwalk 2025 by Three Cents
Στα στούντιο του MAD TV επικράτησε fashion πανικός, καθώς νέοι και νέες διεκδίκησαν μια θέση στο MadWalk 2025 by Three Cents
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στα στούντιο του MAD TV επικράτησε σήμερα η απόλυτο fashion τρέλα μιας και το πολυαναμενόμενο Model Casting by Colgate, το project που αναζητά τα νέα πρόσωπα του MadWalk 2025 by Three Cents, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες και δημιουργώντας… το αδιαχώρητο!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το MAD και η Colgate, μεγάλος χορηγός του fashion & music show της χρονιάς, έδωσαν την ευκαιρία σε νέους και νέες που αγαπούν τη μόδα να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να περπατήσουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025, στο act του διάσημου σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του Madwalk 2025 by Three Cents

Διάβασε επίσης: Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

4.000 συμμετοχές – Το πιο juicy casting της χρονιάς

Οι συμμετοχές για το φετινό Model Casting by Colgate ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φτάνοντας τις 4.000, και σήμερα στα στούντιο του MAD ξεκίνησε το πιο «juicy» κομμάτι του project, το live casting. Από τους χιλιάδες που δήλωσαν συμμετοχή, 300 τυχεροί πέρασαν στο επόμενο στάδιο και είχαν την ευκαιρία να κάνουν το δικό τους catwalk μπροστά στην κριτική επιτροπή.

Οι experts του MadWalk στην επιτροπή

Το κλίμα στο set ήταν γεμάτο ενέργεια, άγχος, λάμψη και δυναμισμό, όπως ακριβώς ταιριάζει σε ένα fashion audition.
Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν και αξιολόγησαν:

  • ο Σωτήρης Γεωργίου, ο σχεδιαστής που υπογράφει το act του MadWalk 2025,
  • ο Κώστας Ζήσης, fashion director του MadWalk,
  • και η Νεφέλη Θεοδότου, queen του choreography & concept, που έδινε ρυθμό και attitude σε κάθε βήμα.

Τη διαδικασία συντόνισαν οι always fun Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη, δίνοντας το δικό τους ρυθμό και ανεβάζοντας τη διάθεση των υποψηφίων.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Το ταξίδι προς την πασαρέλα ξεκίνησε

Με το MadWalk 2025 by Three Cents να πλησιάζει (στις 26 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do), το Model Casting by Colgate σηματοδοτεί την έναρξη ενός ταξιδιού που οδηγεί κατευθείαν στο φως της πασαρέλας. Για τους πιο ταλαντούχους και ξεχωριστούς, το φινάλε θα γραφτεί live, μπροστά σε κοινό, μουσική και μόδα που συνδυάζονται όπως μόνο το MadWalk ξέρει να κάνει.

Colgate & MAD: Όταν το χαμόγελο συναντά το στιλ

Το φετινό project αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο είναι το απόλυτο fashion statement. Η Colgate, πιστή στην αποστολή της να χαρίζει φωτεινά χαμόγελα, στηρίζει νέους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, συνδέοντας την ενέργεια της μόδας με τη δύναμη της αυτοέκφρασης.

Και τώρα;

Τα αποτελέσματα του σημερινού casting αναμένονται με ανυπομονησία, ενώ όσοι προκριθούν, θα έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν στη μεγαλύτερη fashion & music σκηνή της χώρας. Το μόνο σίγουρο; Το MadWalk 2025 by Three Cents ετοιμάζεται να είναι πιο λαμπερό, inclusive και empowering από ποτέ.

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του Madwalk 2025 by Three Cents

Διάβασε επίσης: Η επετειακή λάμψη της Bodytalk ενώνεται με τον παλμό των INCO στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Colgate Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents διαγωνισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

11.11.2025
Επόμενο
Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

11.11.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος
Beauty

Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

11.11.2025
5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις
Fashion

5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις

11.11.2025
Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή
Fashion

Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή

11.11.2025
Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet
Celeb News

Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

11.11.2025
#MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση
Beauty

#MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

11.11.2025
Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου
Fashion

Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου

11.11.2025
5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights
Life

5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights

10.11.2025
8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί
Life

8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση