MadWalk Banner
Living 08.11.2025

800% άνοδος σε έναν χρόνο! Το επάγγελμα που γράφει ιστορία στην αγορά εργασίας

επαγγέλματα
Η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ευκαιρίες που κανείς δεν περίμενε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αλλάζει τα πάντα, από τον τρόπο που δουλεύουμε μέχρι τα επαγγέλματα που δημιουργούνται. Αν και πολλοί φοβούνται πως η τεχνολογία θα αντικαταστήσει ανθρώπινες θέσεις, η πραγματικότητα δείχνει πως η AI ανοίγει νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ένα από τα επαγγέλματα που γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο είναι εκείνο των Applied AI Engineers ή Field Engineers, των ειδικών που βοηθούν τις εταιρείες να ενσωματώσουν και να προσαρμόσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στις δικές τους ανάγκες.

τεχνική Pomodoro
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μιλάς μόνος σου; Η επιστήμη λέει πως σε κάνει πιο έξυπνο, όχι πιο τρελό

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ζήτηση για αυτούς τους επαγγελματίες έχει εκτοξευθεί κατά 800% μέσα στο τελευταίο έτος. Κορυφαίες εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Cohere επεκτείνουν ραγδαία τα τμήματά τους, επενδύοντας μαζικά σε εξειδικευμένα στελέχη που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη
Pinterest.com

Ο Cat de Jong, επικεφαλής εφαρμοσμένης AI στην Anthropic, εξηγεί πως κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες: «Μια τράπεζα, για παράδειγμα, χρειάζεται διαφορετικές λύσεις σε σχέση με μια startup τεχνητής νοημοσύνης. Οι μηχανικοί πεδίου φροντίζουν να αξιοποιείται η τεχνολογία με τον πιο αποδοτικό τρόπο».

Η OpenAI ήδη διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα που αναμένεται να φτάσει τα 50 άτομα μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ η Anthropic σκοπεύει να πενταπλασιάσει το προσωπικό της. Στον αντίποδα, η Palantir, που υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτόν τον τύπο ρόλου πριν από 20 χρόνια, σήμερα διαθέτει σχεδόν το 50% του εργατικού της δυναμικού σε αντίστοιχες θέσεις.

Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη
Pinterest.com

Η δουλειά τους δεν είναι θεωρητική. Συνήθως, οι εταιρείες βασίζονται σε δύο ειδικούς που συνεργάζονται στενά:

  • Ο πρώτος εντοπίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη (γνωστός ως Echo).
  • Ο δεύτερος (Delta) σχεδιάζει και υλοποιεί τις λύσεις μέσω AI.

Αυτή η συνεργατική μέθοδος επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν ακριβή, προσωποποιημένα αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας πως η τεχνολογία λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του ανθρώπου. Παρόμοια μοντέλα εφαρμόζει και η Cohere, δίνοντας στους μηχανικούς ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια ενός έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση.

Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη
Pinterest.com

Η άνοδος αυτών των επαγγελμάτων αποδεικνύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν παίρνει απλώς δουλειές, αλλά δημιουργεί νέες. Θέσεις που απαιτούν βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας, ευελιξία και ικανότητα συνεργασίας ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές. Η νέα εποχή της AI φέρνει στο προσκήνιο μια νέα γενιά επαγγελματιών, όχι απλώς προγραμματιστών, αλλά μεταφραστών ανάμεσα στα δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
επαγγελμα Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

08.11.2025
Επόμενο
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

08.11.2025

Δες επίσης

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!
Life

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

09.11.2025
Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand
Beauty

Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand

09.11.2025
Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου
Beauty

Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

09.11.2025
4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι
Fashion

4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι

09.11.2025
Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα
Life

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

08.11.2025
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου
Fitness

Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

08.11.2025
Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι
Life

Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

08.11.2025
Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου
Life

Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου

08.11.2025
Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά
Fashion

Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

08.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα