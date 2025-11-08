800% άνοδος σε έναν χρόνο! Το επάγγελμα που γράφει ιστορία στην αγορά εργασίας

Η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ευκαιρίες που κανείς δεν περίμενε

Η ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αλλάζει τα πάντα, από τον τρόπο που δουλεύουμε μέχρι τα επαγγέλματα που δημιουργούνται. Αν και πολλοί φοβούνται πως η τεχνολογία θα αντικαταστήσει ανθρώπινες θέσεις, η πραγματικότητα δείχνει πως η AI ανοίγει νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ένα από τα επαγγέλματα που γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο είναι εκείνο των Applied AI Engineers ή Field Engineers, των ειδικών που βοηθούν τις εταιρείες να ενσωματώσουν και να προσαρμόσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στις δικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ζήτηση για αυτούς τους επαγγελματίες έχει εκτοξευθεί κατά 800% μέσα στο τελευταίο έτος. Κορυφαίες εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Cohere επεκτείνουν ραγδαία τα τμήματά τους, επενδύοντας μαζικά σε εξειδικευμένα στελέχη που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Ο Cat de Jong, επικεφαλής εφαρμοσμένης AI στην Anthropic, εξηγεί πως κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες: «Μια τράπεζα, για παράδειγμα, χρειάζεται διαφορετικές λύσεις σε σχέση με μια startup τεχνητής νοημοσύνης. Οι μηχανικοί πεδίου φροντίζουν να αξιοποιείται η τεχνολογία με τον πιο αποδοτικό τρόπο».

Η OpenAI ήδη διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα που αναμένεται να φτάσει τα 50 άτομα μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ η Anthropic σκοπεύει να πενταπλασιάσει το προσωπικό της. Στον αντίποδα, η Palantir, που υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτόν τον τύπο ρόλου πριν από 20 χρόνια, σήμερα διαθέτει σχεδόν το 50% του εργατικού της δυναμικού σε αντίστοιχες θέσεις.

Η δουλειά τους δεν είναι θεωρητική. Συνήθως, οι εταιρείες βασίζονται σε δύο ειδικούς που συνεργάζονται στενά:

Ο πρώτος εντοπίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη (γνωστός ως Echo).

Ο δεύτερος (Delta) σχεδιάζει και υλοποιεί τις λύσεις μέσω AI.

Αυτή η συνεργατική μέθοδος επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν ακριβή, προσωποποιημένα αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας πως η τεχνολογία λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του ανθρώπου. Παρόμοια μοντέλα εφαρμόζει και η Cohere, δίνοντας στους μηχανικούς ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια ενός έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση.

Η άνοδος αυτών των επαγγελμάτων αποδεικνύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν παίρνει απλώς δουλειές, αλλά δημιουργεί νέες. Θέσεις που απαιτούν βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας, ευελιξία και ικανότητα συνεργασίας ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές. Η νέα εποχή της AI φέρνει στο προσκήνιο μια νέα γενιά επαγγελματιών, όχι απλώς προγραμματιστών, αλλά μεταφραστών ανάμεσα στα δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου.

