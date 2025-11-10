Διαγωνισμοί 10.11.2025

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Mad.gr #MyMADBubble: Κέρδισε το νέο realme 14 Pro+ 5G

Μπες στο #MyMADBubble του mad.gr, δείξε τι σε εκφράζει και κέρδισε την προβολή σου και το νέο realme 14 Pro+ 5G
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτή την εβδομάδα το mad.gr σε βάζει στο δικό σου #MyMADBubble! Τι παίζει μέσα σε αυτό; Φίλοι, μουσική, μόδα ή απλά… χάος με στιλ!

Τι χρειάζεται να κάνεις για να γίνεις αφιέρωμα στο mad.gr και να μπεις στην κλήρωση για το νέο realme 14 Pro+ 5G;
Φτιάχνεις το δικό σου story στο Instagram και μας δείχνεις τι σε εκφράζει, παράδειγμα: Η Κ-pop; H θάλασσα; Ο καφές; Οι βόλες στο βουνό; Ο πρώην; η νυν;

Το βγάζεις φωτογραφία ή και video, κάνεις tag το @madgr με hashtag #MyMadBubble, και μπάινεις στο παιχνίδι!

Μπορείς να γίνεις ένα από τα πιο iconic features της εβδομάδας στο mad.gr! Κάθε εβδομάδα 3 νικητές και όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή, στο τέλος του μήνα, μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν το νέο realme 14 Pro+ 5G,
με φωτεινή OLED οθόνη, κορυφαίες κάμερες και μπαταρία που δεν σταματά ποτέ.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MyMadBubble»

 A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει επαναλαμβανόμενο διαγωνισμό σε εβδομαδιαία βάση (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του δικτυακού τόπου mad.gr, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού:

Κάθε εβδομάδα τρεις (3) νικητές θα επιλέγονται και θα παρουσιάζονται (featured) στο mad.gr

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, όλοι οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε τελική κλήρωση για να κερδίσουν το νέο realme 14 Pro+ 5G.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζονται.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

  1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 10 Νοεμβρίου έως και 26 Νοεμβρίου 2025, εφεξής η «Διάρκεια».

Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στο «Δικτυακό Τόπο»

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

  • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
  • διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
  • διαθέτουν δημόσιο προφίλ στο Instagram για την ορθή καταμέτρηση της συμμετοχής τους.

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού..

  1. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
  2. Δημιουργούν story στο Instagram τους, δείχνοντας τι τους εκφράζει και τι αποτελεί το προσωπικό τους “bubble”.
  3. Το story μπορεί να είναι φωτογραφία ή video.
  4. Κάνουν tag το @madgr και χρησιμοποιούν το hashtag #MyMadBubble.
  5. Η συμμετοχή ολοκληρώνεται μόνο εφόσον πληρούνται και τα δύο παραπάνω (tag και hashtag).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, ο συμμετέχων εισέρχεται αυτόματα στο παιχνίδι και διεκδικεί να γίνει ένα από τα 3 “ features” της εβδομάδας στο mad.gr, καθώς και να συμμετάσχει στην τελική μηνιαία κλήρωση για το κινητό realme 14 Pro+ 5G.

  1. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
  2. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.
  3. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

  1. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

  1. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

  1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.
  2. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.
  3. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν σε σχετικό άρθρο στο “Δικτυακό Τόπο”, mad.gr. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από τη Διοργανώτρια με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπεία τους.
  4. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

  1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Mad.gr διαγωνισμός
