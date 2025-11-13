Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

Ο Michael Caine εντάσσεται στο νέο «Iconic Voice Marketplace», δίνοντας ηθική διάσταση στη χρήση της φωνής μέσω AI

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πλέον… χολιγουντιανή χροιά. Οι βραβευμένοι ηθοποιοί Matthew McConaughey και Michael Caine υπέγραψαν επίσημα συνεργασία με την καινοτόμο εταιρεία ElevenLabs, η οποία ειδικεύεται στη ρεαλιστική αναπαραγωγή φωνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους δρόμους για τη φωνητική τεχνολογία, επιτρέποντας την «αιώνια» διατήρηση και χρήση των πιο εμβληματικών φωνών του κινηματογράφου.

Ο Matthew McConaughey δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία, αλλά επενδύει ενεργά στην ElevenLabs. Η εταιρεία αξιοποιεί τη φωνή του για να κυκλοφορήσει μια ισπανόφωνη εκδοχή του προσωπικού του newsletter, «Lyrics of Livin’», η οποία θα αφηγείταιται με τη δική του τεχνητά αναπαραγμένη φωνή.

Την ίδια στιγμή, ο 92χρονος Michael Caine συμμετέχει στο νέο εγχείρημα της εταιρείας, το «Iconic Voice Marketplace», μια πρωτοβουλία που προσφέρει ηθικά αδειοδοτημένες φωνές θρυλικών προσωπικοτήτων όπως η Liza Minnelli, η Judy Garland, ο John Wayne, ο Laurence Olivier, η Maya Angelou και ο θρυλικός Babe Ruth.

Σε δήλωσή του, ο Caine εξήγησε τη σημασία αυτής της τεχνολογίας, λέγοντας: «Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση των φωνών, αλλά για την ενίσχυσή τους για το άνοιγμα νέων δρόμων σε αφηγητές σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Η κίνηση αυτή θεωρείται σταθμός στη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης με τη βιομηχανία του θεάματος, προσφέροντας μια νέα, πιο ανθρώπινη προσέγγιση στη χρήση των φωνών για αφήγηση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, με σεβασμό στην κληρονομιά των δημιουργών.

