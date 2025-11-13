Celeb News 13.11.2025

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs
Ο Michael Caine εντάσσεται στο νέο «Iconic Voice Marketplace», δίνοντας ηθική διάσταση στη χρήση της φωνής μέσω AI
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πλέον… χολιγουντιανή χροιά. Οι βραβευμένοι ηθοποιοί Matthew McConaughey και Michael Caine υπέγραψαν επίσημα συνεργασία με την καινοτόμο εταιρεία ElevenLabs, η οποία ειδικεύεται στη ρεαλιστική αναπαραγωγή φωνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους δρόμους για τη φωνητική τεχνολογία, επιτρέποντας την «αιώνια» διατήρηση και χρήση των πιο εμβληματικών φωνών του κινηματογράφου.

Matthew McConaughey
https://www.instagram.com/officiallymcconaughey/

Διάβασε επίσης: Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

Ο Matthew McConaughey δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία, αλλά επενδύει ενεργά στην ElevenLabs. Η εταιρεία αξιοποιεί τη φωνή του για να κυκλοφορήσει μια ισπανόφωνη εκδοχή του προσωπικού του newsletter, «Lyrics of Livin’», η οποία θα αφηγείταιται με τη δική του τεχνητά αναπαραγμένη φωνή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια στιγμή, ο 92χρονος Michael Caine συμμετέχει στο νέο εγχείρημα της εταιρείας, το «Iconic Voice Marketplace», μια πρωτοβουλία που προσφέρει ηθικά αδειοδοτημένες φωνές θρυλικών προσωπικοτήτων όπως η Liza Minnelli, η Judy Garland, ο John Wayne, ο Laurence Olivier, η Maya Angelou και ο θρυλικός Babe Ruth.

Σε δήλωσή του, ο Caine εξήγησε τη σημασία αυτής της τεχνολογίας, λέγοντας: «Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση των φωνών, αλλά για την ενίσχυσή τους για το άνοιγμα νέων δρόμων σε αφηγητές σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Matthew McConaughey
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κίνηση αυτή θεωρείται σταθμός στη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης με τη βιομηχανία του θεάματος, προσφέροντας μια νέα, πιο ανθρώπινη προσέγγιση στη χρήση των φωνών για αφήγηση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, με σεβασμό στην κληρονομιά των δημιουργών.

Διάβασε επίσης: Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Matthew McConaughey Michael Caine ηθοποιοί Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
Επόμενο
«Tucked French»: Η εκδοχή που κάνει το γαλλικό μανικιούρ πιο διακριτικό από ποτέ

«Tucked French»: Η εκδοχή που κάνει το γαλλικό μανικιούρ πιο διακριτικό από ποτέ

13.11.2025

Δες επίσης

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling
Celeb News

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20
Celeb News

Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

13.11.2025
H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου
Celeb News

H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

13.11.2025
Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο
Celeb News

Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

13.11.2025
Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

12.11.2025
Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie
Celeb News

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

12.11.2025
H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift
Celeb News

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

12.11.2025
Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της
Celeb News

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

12.11.2025
Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween
Celeb News

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;