Celeb News 13.11.2025

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

emily
Η Helena Bonham Carter και η 17χρονη κόρη της Nell πρωταγωνιστούν μαζί στο ντεμπούτο της στο χώρο της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Helena Bonham Carter και η 17χρονη κόρη της, Nell Burton, έκαναν τους θαυμαστές να τα δουν διπλά, καθώς πρωταγωνίστησαν μαζί σε μια ξεχωριστή στιγμή. Η Nell, κόρη της Bonham Carter και του πρώην συζύγου της Tim Burton, έκανε το ντεμπούτο της στο modeling με αφορμή την 25η επέτειο του αμερικανικού οίκου κοσμημάτων Larkspur & Hawk, ενώ η μητέρα-κόρη αποκάλυψαν τη κοινή τους αγάπη για το μστυλ φορώντας κοσμήματα αξίας 18.500 δολαρίων.

Η νεαρή εμφανίστηκε με κομμάτια από τη συλλογή Palette του brand, που αναβιώνει την τεχνική foiling του 18ου αιώνα, φορώντας ένα φούξια φόρεμα με ανοιχτή λαιμόκοψη. Η μητέρα της επέλεξε ένα «full Georgian» look με παστέλ πινελιές, φορώντας κόκκινο φόρεμα και κοσμήματα από τη συλλογή, όπως το Graduated Rivière κολιέ αξίας 4.500 δολαρίων και κρεμαστά σκουλαρίκια 1.950 δολαρίων, ενώ άλλαξε σε ανοιχτό μπλε φόρεμα με αντίστοιχα αξεσουάρ.

Διάβασε επίσης: Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

Η εμφάνιση της Helen Bonham Carter συνδύαζε την αίσθηση του παρελθόντος με σύγχρονες λεπτομέρειες, ενώ οι λεπτές πλεξούδες στα μαλλιά της ήταν διακοσμημένες με πολύχρωμα κοσμήματα Larkspur & Hawk. Παράλληλα, η Nell Burton έλαμπε με τα δικά της κοσμήματα, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε το Sadie Large Rivière κολιέ αξίας 5.300 δολαρίων, κληρονομιά της μητέρας της.

Rebecca Reid/InStyle

Η 17χρονη, που σπάνια εμφανίζεται στο κοινό, είχε κάνει προηγουμένως μια κοινή εμφάνιση με τη μητέρα της στο Royal Academy Of Arts Summer Exhibition Preview Party τον Ιούνιο, επιλέγοντας ένα hot pink φόρεμα έως τον αστράγαλο, με μαλλιά σε σγουρό half-up στιλ και αξεσουάρ όπως τσάντα με πέρλες και μεταξωτά platform sneakers. Αντίθετα, η Helena Bonham Carter είχε επιλέξει ένα μαύρο φόρεμα με floral κεντήματα.

Διάβασε επίσης: Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

