13.11.2025

Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars - Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο
Μια royal εμφάνιση στο πιο λαμπερό σόου χορού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πρίγκιπας William άφησε το δικό του στίγμα στο Dancing With the Stars με μια εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε!

Συγκεκριμένα, σε μια απρόσμενη κίνηση, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συνδέθηκε μέσω βιντεοκλήσης στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του αμερικανικού show, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στον Robert Irwin και τη χορευτική του παρτενέρ, Whitney Carson.

«Παιδιά, έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε», είπε ο William στο μήνυμα που προβλήθηκε λίγο πριν από την εμφάνιση του χορευτικού διδύμου, προσθέτοντας: «Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σόου!»

Ο πρίγκιπας δεν παρέλειψε να πειράξει τον Αυστραλό οικολογικό παρουσιαστή και φωτογράφο, αναφέροντας πως του έλειψε στην τελετή απονομής των Earthshot Prize, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Νοεμβρίου.

«Μας λείπεις, Robert. Ενώ τα γρήγορα πόδια σου χορεύουν αλλού, εγώ σε χρειάζομαι εδώ», είπε χαμογελώντας, ενώ απευθυνόμενος στη Whitney πρόσθεσε: «Φρόντισε να τον γεμίσεις με όσο το δυνατόν περισσότερη λάμψη γίνεται!»

Η βασιλική του εμφάνιση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τον Robert, ο οποίος δέχτηκε άλλη μία χαρούμενη επίσκεψη αυτή την εβδομάδα, την αδερφή του, Bindi Irwin, νικήτρια του Mirrorball Trophy το 2015 με παρτενέρ τον Derek Hough, μαζί με τη 5χρονη κόρη της, Grace, σύμφωνα με το E! News.

