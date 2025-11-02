MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 02.11.2025

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Γεύσεις που ζεσταίνουν το σώμα, ανεβάζουν τη διάθεση και γεμίζουν αντιοξειδωτικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά και αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από ζεστά πουλόβερ και βόλτες. Είναι και η εποχή που οι καφετέριες (και οι κουζίνες μας) γεμίζουν με αρωματικά, cozy ροφήματα που φέρνουν τη θαλπωρή της εποχής σε κάθε γουλιά.

Το πιο διάσημο απ’ όλα; Φυσικά, το pumpkin spice latte, με γεύσεις από κολοκύθα, κανέλα, γαρύφαλλο, τζίντζερ και μοσχοκάρυδο. Όσο νόστιμο κι αν είναι, όμως, δεν είναι πάντα η πιο υγιεινή επιλογή: περιέχει πολλή ζάχαρη, κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες, που μπορεί να οδηγήσουν σε «sugar crash» αντί για την ενεργητικότητα που υπόσχεται η καφεΐνη.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Movement Therapy: Το νέο fitness trend που θεραπεύει το σώμα και το μυαλό

Σύμφωνα λοιπόν με διατροφολόγους, αυτά είναι τα ροφήματα προτιμούν αντί για το κλασικό PSL, που είναι πεντανόστιμα, θρεπτικά και γεμάτα φθινοπωρινό άρωμα.

1. Golden Milk (Χρυσό γάλα)

Η διατροφολόγος Cassandra Padula Burke, ειδικός στην αθλητική διατροφή, λατρεύει το golden milk, ένα ρόφημα γεμάτο αντιφλεγμονώδη δράση. Περιέχει κουρκουμά, τζίντζερ, κανέλα και μαύρο πιπέρι, και μπορείς να το φτιάξεις εύκολα στο σπίτι, αναμειγνύοντάς τα με ζεστό γάλα και λίγο μέλι. Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, μια ουσία που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και της μυϊκής κόπωσης, ενώ το μαύρο πιπέρι ενισχύει την απορρόφησή του.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

2. Smoothie κολοκύθας

Η διατροφολόγος Kelsey Kalenderian δίνει φθινοπωρινό twist στα smoothies με ένα pumpkin pie smoothie. Φτιάχνεται με νερό, βρόμη, πουρέ κολοκύθας, καρύδια ή αμυγδαλοβούτυρο, γάλα αμυγδάλου, λίγο σιρόπι σφενδάμου, μπανάνα και πρωτεΐνη σε σκόνη. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ιδανικό μετά την προπόνηση, και προσφέρει β-καροτένιο (αντιοξειδωτικό που ενισχύει την όραση και το ανοσοποιητικό).

3. Προβιοτική σόδα

Η Kristen Carli, διατροφολόγος και ιδιοκτήτρια του Camelback Nutrition & Wellness, ορκίζεται στη OLIPOP Crisp Apple, μια σόδα με 9 γραμμάρια πρεβιοτικών ινών και μόνο 50 θερμίδες. Πέρα από το άρωμα μήλου, υποστηρίζει την καλή υγεία του εντέρου και είναι ιδανική βάση για mocktails με φθινοπωρινό χαρακτήρα.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

4. Maple Chai Latte

Η Sharniquia White, σεφ και διατροφολόγος, προτείνει ένα chai latte με σιρόπι σφενδάμου. Φτιάξ’ το με μαύρο τσάι, κανέλα, γαρύφαλλο, κάρδαμο και μαύρο πιπέρι, προσθέτοντας λίγο καθαρό maple syrup για φυσική γλύκα. Το ρόφημα είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά και προσφέρει μια πιο «γιορτινή» εμπειρία χωρίς τις θερμίδες ενός κλασικού latte.

5. Kombucha

Η Lauren Manaker, διατροφολόγος από το Charleston, προτιμά την kombucha, ειδικά τις εποχικές γεύσεις μήλου ή κανέλας. Είναι δροσιστική, ελαφρώς ξινή και πλούσια σε προβιοτικά, που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των γιορτών.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

6. Αρωματικά τσάι

Η Kaytee Hadley, ειδική στη λειτουργική ιατρική, προτείνει τσάγια με φθινοπωρινά αρώματα, όπως κανέλα, μήλο, πιπερόριζα ή pumpkin spice. Μπορείς να τα απολαύσεις ζεστά ή κρύα, σκέτα ή με λίγο γάλα φυτικής προέλευσης. Εκτός από υπέροχη γεύση, προσφέρουν αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

7. Sparkling Cranberry Mocktail

Η Brittany Brown, διατροφολόγος από τον Καναδά, φτιάχνει ένα δροσιστικό mocktail με χυμό cranberry, ανθρακούχο νερό (ή kombucha), λάιμ, δεντρολίβανο και φρέσκα cranberries. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, ενυδατώνει και χαρίζει μια εορταστική πινελιά σε κάθε απόγευμα του φθινοπώρου.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

8. Vanilla Latte με κανέλα

Η Jamie Baham, ιδιοκτήτρια του Ladybug Nutrition, έχει τη δική της πιο «ελαφριά» εκδοχή του latte: παραγγέλνει ένα Starbucks Vanilla Latte με λιγότερες αντλίες σιροπιού και προσθέτει κανέλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη ζάχαρη χωρίς να χάνει τη γεύση και απολαμβάνει την εμπειρία ενός cozy coffee date με φίλους.

9. Ζεστό Μηλίτη Hot Apple Cider

Η Jamie Lee McIntyre, διατροφολόγος και σύμβουλος διατροφής, φτιάχνει τον πιο comforting μηλίτη στο σπίτι. Ζεσταίνει χυμό μήλου με φρέσκο τζίντζερ και χυμό λεμονιού, δημιουργώντας ένα ρόφημα γεμάτο βιταμίνη C και πολυφαινόλες, που χαρίζει γεύση, άρωμα και ευεξία. Όσο πιο «θολός» ο μηλίτης, τόσο πιο πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ροφήματα φθινόπωρο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: «Βροχή» συμμετοχών στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ – Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τραγούδι

Eurovision 2026: «Βροχή» συμμετοχών στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ – Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τραγούδι

02.11.2025
Επόμενο
Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία

Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία

02.11.2025

Δες επίσης

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit
Life

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

02.11.2025
To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν
Fashion

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

02.11.2025
Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα
Beauty

Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα

02.11.2025
Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal
Life

Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

01.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε
Food

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

01.11.2025
Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή
Food

Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή

01.11.2025
5 τροφές χωρίς κρέας που περιέχουν περισσότερο σίδηρο από την μπριζόλα
Food

5 τροφές χωρίς κρέας που περιέχουν περισσότερο σίδηρο από την μπριζόλα

01.11.2025
Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

01.11.2025
Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!
Life

Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

01.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!