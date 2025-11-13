Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

Σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, η Kylie Jenner αποκαλύπτει πώς βίωσε τη μετάβαση στη μητρότητα σε τόσο νεαρή ηλικία

Η Kylie Jenner δεν φοβάται πια να δείξει την πιο ευάλωτη πλευρά της. Σε μια από τις πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις της μέχρι σήμερα, η 27χρονη επιχειρηματίας και reality star αποκάλυψε ότι ένιωθε τρομαγμένη και ανασφαλής όταν έγινε μητέρα για πρώτη φορά, μόλις στα 20 της.

Μιλώντας για τη γέννηση της κόρης της, Stormi, η Kylie παραδέχτηκε πως η είδηση της εγκυμοσύνης της την αιφνιδίασε και πως δεν ήταν σίγουρη αν ήταν έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας.

Διάβασε επίσης: Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

Παρά τον αρχικό φόβο, η Kylie αποκάλυψε ότι η μητρότητα της έδωσε μια νέα αίσθηση σκοπού και δύναμης.

Η star, που πλέον είναι μητέρα δύο παιδιών, έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιχειρηματική της επιτυχία και την οικογενειακή της ζωή. Παράλληλα, μέσα από τις εμφανίσεις της στο reality The Kardashians, δείχνει πως προσπαθεί να παραμείνει αυθεντική και να εμπνεύσει άλλες νέες γυναίκες να μην φοβούνται τη μητρότητα ακόμα κι αν αυτή έρθει νωρίς.

Διάβασε επίσης: H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

Δες κι αυτό…