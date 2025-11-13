Celeb News 13.11.2025

Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

Kylie Jenner
Σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, η Kylie Jenner αποκαλύπτει πώς βίωσε τη μετάβαση στη μητρότητα σε τόσο νεαρή ηλικία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Kylie Jenner δεν φοβάται πια να δείξει την πιο ευάλωτη πλευρά της. Σε μια από τις πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις της μέχρι σήμερα, η 27χρονη επιχειρηματίας και reality star αποκάλυψε ότι ένιωθε τρομαγμένη και ανασφαλής όταν έγινε μητέρα για πρώτη φορά, μόλις στα 20 της.

Μιλώντας για τη γέννηση της κόρης της, Stormi, η Kylie παραδέχτηκε πως η είδηση της εγκυμοσύνης της την αιφνιδίασε και πως δεν ήταν σίγουρη αν ήταν έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας.

Kylie Jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Διάβασε επίσης: Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

Παρά τον αρχικό φόβο, η Kylie αποκάλυψε ότι η μητρότητα της έδωσε μια νέα αίσθηση σκοπού και δύναμης.

https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η star, που πλέον είναι μητέρα δύο παιδιών, έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιχειρηματική της επιτυχία και την οικογενειακή της ζωή. Παράλληλα, μέσα από τις εμφανίσεις της στο reality The Kardashians, δείχνει πως προσπαθεί να παραμείνει αυθεντική και να εμπνεύσει άλλες νέες γυναίκες να μην φοβούνται τη μητρότητα ακόμα κι αν αυτή έρθει νωρίς.

Διάβασε επίσης: H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kylie Jenner ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

13.11.2025
Επόμενο
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025

Δες επίσης

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs
Celeb News

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

13.11.2025
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling
Celeb News

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου
Celeb News

H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

13.11.2025
Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο
Celeb News

Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

13.11.2025
Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

12.11.2025
Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie
Celeb News

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

12.11.2025
H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift
Celeb News

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

12.11.2025
Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της
Celeb News

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

12.11.2025
Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween
Celeb News

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;