Celeb News 12.11.2025

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

Πηγές από το περιβάλλον τους ξεκαθαρίζουν την κατάσταση στη σχέση του ζευγαριού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet ενδέχεται να έχουν χωρίσει, μετά την απουσία του ηθοποιού από τα 70α γενέθλια της Kris Jenner στο Beverly Hills στις 9 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο PEOPLE, το ζευγάρι όχι μόνο παραμένει μαζί αλλά τα πηγαίνει «πολύ καλά».

Ο 29χρονος σταρ του Dune βρισκόταν εκτός χώρας για τα γυρίσματα του Dune: Part Three κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξηγεί μια πηγή, και η απουσία του δεν αντανακλά προβλήματα στη σχέση τους. Οι ίδιοι φροντίζουν να συναντιούνται κάθε λίγες εβδομάδες, αξιοποιώντας τα σύντομα διαλείμματα από τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Διάβασε επίσης: Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

«Ο Timothée μιλούσε συνεχώς για την Kylie κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Marty Supreme. Μάλιστα, η Kylie ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να τον επισκεφθεί στο σετ και στη συνέχεια συναντήθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Dune. Είναι πραγματικά ερωτευμένοι», αναφέρει άλλη πηγή στο PEOPLE.

Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει τη σχέση του από την άνοιξη του 2023 και επιβεβαίωσε δημόσια τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί στην συναυλία της Beyoncé στο Renaissance World Tour. Η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση ήταν στις αρχές Οκτωβρίου, όταν παρακολούθησαν αγώνα των New York Yankees, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Kylie στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την πρεμιέρα της ταινίας του Marty Supreme.

Timothee Chalamet
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το ζευγάρι βρισκόταν μαζί με το υπόλοιπο καστ και μετά έκαναν κοινή εμφάνιση στη σκηνή για να παρουσιάσουν την ταινία, ενώ στη συνέχεια γιόρτασαν στο afterparty στο Waverly Inn, όπου καθόταν μαζί με φίλους και φαινόταν χαρούμενοι και τρυφεροί.

https://www.instagram.com/kyliejenner/

Μια πηγή εξηγεί ότι η απόσταση και οι πολυάσχολες υποχρεώσεις τους αποτελούν τη μοναδική δυσκολία: «Δεν έχουν δει ο ένας τον άλλο για λίγες εβδομάδες μόνο και μόνο επειδή ο Timothée γυρίζει στην Ευρώπη και η Kylie εργάζεται στην L.A. Είναι μια απαιτητική καθημερινότητα, αλλά μιλούν καθημερινά μέσω FaceTime».Το ζευγάρι παραμένει αρκετά ιδιωτικό όσον αφορά τη σχέση του, με τον Chalamet να αρνείται πρόσφατα σε συνέντευξη στη Vogue να σχολιάσει το ρομαντικό τους δεσμό:«Δεν το λέω από φόβο, απλώς δεν έχω τίποτα να πω», ανέφερε.

www.imdb.com

Παρά τις φήμες και την απουσία του από τα γενέθλια της Kris Jenner, όλα δείχνουν ότι η σχέση της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet συνεχίζεται κανονικά, με αμοιβαία αγάπη και προσπάθεια να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Διάβασε επίσης: Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kylie Jenner Timothée Chalamet ζευγάρια ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

12.11.2025
Επόμενο
Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

12.11.2025

Δες επίσης

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

12.11.2025
H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift
Celeb News

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

12.11.2025
Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της
Celeb News

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

12.11.2025
Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween
Celeb News

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

11.11.2025
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»
Celeb News

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

11.11.2025
Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas
Celeb News

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

11.11.2025
Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις
Celeb News

Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

11.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

11.11.2025
Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;