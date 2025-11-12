Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

Πηγές από το περιβάλλον τους ξεκαθαρίζουν την κατάσταση στη σχέση του ζευγαριού

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet ενδέχεται να έχουν χωρίσει, μετά την απουσία του ηθοποιού από τα 70α γενέθλια της Kris Jenner στο Beverly Hills στις 9 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο PEOPLE, το ζευγάρι όχι μόνο παραμένει μαζί αλλά τα πηγαίνει «πολύ καλά».

Ο 29χρονος σταρ του Dune βρισκόταν εκτός χώρας για τα γυρίσματα του Dune: Part Three κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξηγεί μια πηγή, και η απουσία του δεν αντανακλά προβλήματα στη σχέση τους. Οι ίδιοι φροντίζουν να συναντιούνται κάθε λίγες εβδομάδες, αξιοποιώντας τα σύντομα διαλείμματα από τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

«Ο Timothée μιλούσε συνεχώς για την Kylie κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Marty Supreme. Μάλιστα, η Kylie ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να τον επισκεφθεί στο σετ και στη συνέχεια συναντήθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Dune. Είναι πραγματικά ερωτευμένοι», αναφέρει άλλη πηγή στο PEOPLE.

Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει τη σχέση του από την άνοιξη του 2023 και επιβεβαίωσε δημόσια τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί στην συναυλία της Beyoncé στο Renaissance World Tour. Η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση ήταν στις αρχές Οκτωβρίου, όταν παρακολούθησαν αγώνα των New York Yankees, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Kylie στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την πρεμιέρα της ταινίας του Marty Supreme.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το ζευγάρι βρισκόταν μαζί με το υπόλοιπο καστ και μετά έκαναν κοινή εμφάνιση στη σκηνή για να παρουσιάσουν την ταινία, ενώ στη συνέχεια γιόρτασαν στο afterparty στο Waverly Inn, όπου καθόταν μαζί με φίλους και φαινόταν χαρούμενοι και τρυφεροί.

Μια πηγή εξηγεί ότι η απόσταση και οι πολυάσχολες υποχρεώσεις τους αποτελούν τη μοναδική δυσκολία: «Δεν έχουν δει ο ένας τον άλλο για λίγες εβδομάδες μόνο και μόνο επειδή ο Timothée γυρίζει στην Ευρώπη και η Kylie εργάζεται στην L.A. Είναι μια απαιτητική καθημερινότητα, αλλά μιλούν καθημερινά μέσω FaceTime».Το ζευγάρι παραμένει αρκετά ιδιωτικό όσον αφορά τη σχέση του, με τον Chalamet να αρνείται πρόσφατα σε συνέντευξη στη Vogue να σχολιάσει το ρομαντικό τους δεσμό:«Δεν το λέω από φόβο, απλώς δεν έχω τίποτα να πω», ανέφερε.

Παρά τις φήμες και την απουσία του από τα γενέθλια της Kris Jenner, όλα δείχνουν ότι η σχέση της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet συνεχίζεται κανονικά, με αμοιβαία αγάπη και προσπάθεια να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

