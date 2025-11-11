Celeb News 11.11.2025

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen έκλεψαν την παράσταση για τη βαθιά στοργή που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ τους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η 25η επέτειος της ταινίας «How the Grinch Stole Christmas» έφερε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής χρονιάς, καθώς ο Jim Carrey και η Taylor Momsen συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά από δυόμισι δεκαετίες. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν μαζί στο Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony στο Λος Άντζελες και έκλεψαν αμέσως την προσοχή, όχι μόνο για την κοινή τους εμφάνιση αλλά και για τη βαθιά στοργή που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ τους.

Η Taylor Momsen ανέφερε για τον ηθοποιό: «Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις, πραγματικά. Αγαπούσα το γεγονός ότι ήταν τόσο προστατευτικός απέναντί μου. Ήταν πάντα πολύ ευγενικός. Και όλη η εμπειρία του “Grinch”, ακόμη και μέσα σε όλο αυτό το μακιγιάζ, ήταν υπέροχη».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

Η Taylor Momsen ήταν μόλις πέντε ετών όταν υποδύθηκε τη μικρή Cindy-Lou Who, ενώ ο Jim Carrey βίωνε μία από τις πιο απαιτητικές μεταμορφώσεις της καριέρας του για τον ρόλο του Grinch. Όπως εξήγησε η Taylor Momsen, η αφοσίωση του Jim Carrey στην τέχνη του της προκάλεσε ένα συναίσθημα που τη συνόδευσε μέχρι την ενήλικη ζωή της. «Ως παιδί, το να παρακολουθώ έναν καλλιτέχνη να δουλεύει με τόση σοβαρότητα, αυτό είχε πραγματικά τεράστια επίδραση πάνω μου», ανέφερε. «Είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ να του το πω τώρα που είμαι ενήλικη».

www.imdb.com

Χαρακτηριστική ήταν και η παραδοχή της Taylor Momsen ότι, παρότι περνούσαν καθημερινά χρόνο μαζί στα γυρίσματα, δεν είχε δει ποτέ το πραγματικό πρόσωπο του Jim Carrey, μιας και ο ηθοποιός φορούσε κάθε μέρα ώρες ολόκληρες προσθετικό μακιγιάζ και πράσινη γούνα. Όπως δήλωσε, «για μένα ήταν πάντα ο Jim, πάντα μέσα στο μακιγιάζ. Ήταν πολύ προστατευτικός, πολύ ευγενικός, υπερβολικά αστείος και απίστευτα εκφραστικός».

www.imdb.com

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έμαθε πώς είναι πραγματικά ο Jim Carrey μόνο στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, όταν κάποιος τής τον έδειξε χωρίς προσθετικά.

Ο Jim Carrey είχε εκφράσει στο παρελθόν πόσο τον συγκινεί η διαχρονικότητα της ταινίας. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Extra το 2024 είχε επισημάνει πως νιώθει «απίστευτη ευγνωμοσύνη» που το «The Grinch» έχει γίνει μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις παγκοσμίως. «Όποτε επανέρχεται κάθε χρόνο, πραγματικά χαίρομαι», είχε δηλώσει.

Διάβασε επίσης: Στον Jim Carrey θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό César

How the Grinch Stole Christmas Jim Carrey Taylor Momsen
