Ιστορικό ρεκόρ για το Thriller του Michael Jackson με ανεπανάληπτο σερί στο Top 10 για 6 δεκαετίες

Ο Michael Jackson εξακολουθεί να γράφει ιστορία δεκαετίες μετά τον θάνατό του, αποδεικνύοντας πως η μουσική του αντέχει στον χρόνο με τρόπο σχεδόν υπερφυσικό. Το θρυλικό τραγούδι «Thriller» σκαρφάλωσε εκ νέου μέχρι τη δέκατη θέση του Billboard Hot 100 στην έκδοση της 15ης Νοεμβρίου, ανεβαίνοντας εντυπωσιακά από την τριακοστή δεύτερη θέση. Η άνοδος αυτή προσφέρει στον καλλιτέχνη μια μοναδική διάκριση την οποία δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στην ιστορία των charts.

Με την επανείσοδο του «Thriller» στο Top 10, ο Michael Jackson γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που κατορθώνει να έχει τραγούδι στο δεκάδα των επιτυχιών σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Η πορεία αυτή αρχίζει από τη δεκαετία του ’70, συνεχίζεται στα ’80, στα ’90, στα ’00. Επίσης, το 2010 και 2020 δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο σερί παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Το τραγούδι είχε αρχικά φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση το 1984. Με την πρόσφατη επιτυχία του, ο Michael Jackson ξεπερνά τον Andy Williams, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε το ρεκόρ με 5 διαφορετικές δεκαετίες στο Top 10. Ο Michael Jackson είχε πρωτοεμφανιστεί στη δεκάδα ως σόλο καλλιτέχνης τον Νοέμβριο του 1971 με το «Got To Be There», ενώ συνολικά διαθέτει τριάντα τραγούδια στο Top 10 και 13 Νο1.

Η επιρροή του όμως είχε φανεί ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Ως μέλος των Jackson 5, όταν ήταν μόλις έντεκα ετών, συμμετείχε στο τραγούδι «I Want You Back», το οποίο ανέβηκε στο Top 10 τον Δεκέμβριο του 1969, στην τελευταία εβδομάδα της δεκαετίας του ’60.

Η αναζωπύρωση της δημοτικότητας του «Thriller» οφείλεται εν μέρει στο εορταστικό κλίμα του Halloween, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της εβδομάδας καταγραφής ακροάσεων από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη Luminate, το τραγούδι κατέγραψε 14 εκατομμύρια επίσημες ροές παρουσιάζοντας άνοδο 57%, ενώ η ραδιοφωνική του ακρόαση αυξήθηκε κατά 124% και έφτασε τα 9,3 εκατομμύρια. Παράλληλα, πούλησε τρεις χιλιάδες φυσικά ή ψηφιακά αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη νέα του επίδοση, το «Thriller» γίνεται πλέον το κομμάτι του Michael Jackson με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100, με συνολικά 26 εβδομάδες. Ξεπερνά έτσι τα «Billie Jean» και «Beat It», τα οποία είχαν σταματήσει στις 25 εβδομάδες το 1983.

