Μουσικά Νέα 11.11.2025

Ιστορικό ρεκόρ για το Thriller του Michael Jackson με ανεπανάληπτο σερί στο Top 10 για 6 δεκαετίες

Η αναζωπύρωση της δημοτικότητας του «Thriller» οφείλεται εν μέρει στο Halloween, όπου κατέγραψε 14 εκατομμύρια ροές παρουσιάζοντας άνοδο 57%
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Michael Jackson εξακολουθεί να γράφει ιστορία δεκαετίες μετά τον θάνατό του, αποδεικνύοντας πως η μουσική του αντέχει στον χρόνο με τρόπο σχεδόν υπερφυσικό. Το θρυλικό τραγούδι «Thriller» σκαρφάλωσε εκ νέου μέχρι τη δέκατη θέση του Billboard Hot 100 στην έκδοση της 15ης Νοεμβρίου, ανεβαίνοντας εντυπωσιακά από την τριακοστή δεύτερη θέση. Η άνοδος αυτή προσφέρει στον καλλιτέχνη μια μοναδική διάκριση την οποία δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στην ιστορία των charts.

Με την επανείσοδο του «Thriller» στο Top 10, ο Michael Jackson γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που κατορθώνει να έχει τραγούδι στο δεκάδα των επιτυχιών σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Η πορεία αυτή αρχίζει από τη δεκαετία του ’70, συνεχίζεται στα ’80, στα ’90, στα ’00. Επίσης, το 2010 και 2020 δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο σερί παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Michael Jackson γίνεται μιούζικαλ

Διάβασε επίσης: Paris Jackson: Ο λόγος που δεν θέλει καμία εμπλοκή στο βιογραφικό φιλμ για τον Michael Jackson

Το τραγούδι είχε αρχικά φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση το 1984. Με την πρόσφατη επιτυχία του, ο Michael Jackson ξεπερνά τον Andy Williams, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε το ρεκόρ με 5 διαφορετικές δεκαετίες στο Top 10. Ο Michael Jackson είχε πρωτοεμφανιστεί στη δεκάδα ως σόλο καλλιτέχνης τον Νοέμβριο του 1971 με το «Got To Be There», ενώ συνολικά διαθέτει τριάντα τραγούδια στο Top 10 και 13 Νο1.

Η επιρροή του όμως είχε φανεί ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Ως μέλος των Jackson 5, όταν ήταν μόλις έντεκα ετών, συμμετείχε στο τραγούδι «I Want You Back», το οποίο ανέβηκε στο Top 10 τον Δεκέμβριο του 1969, στην τελευταία εβδομάδα της δεκαετίας του ’60.

https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η αναζωπύρωση της δημοτικότητας του «Thriller» οφείλεται εν μέρει στο εορταστικό κλίμα του Halloween, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της εβδομάδας καταγραφής ακροάσεων από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη Luminate, το τραγούδι κατέγραψε 14 εκατομμύρια επίσημες ροές παρουσιάζοντας άνοδο 57%, ενώ η ραδιοφωνική του ακρόαση αυξήθηκε κατά 124% και έφτασε τα 9,3 εκατομμύρια. Παράλληλα, πούλησε τρεις χιλιάδες φυσικά ή ψηφιακά αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη νέα του επίδοση, το «Thriller» γίνεται πλέον το κομμάτι του Michael Jackson με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100, με συνολικά 26 εβδομάδες. Ξεπερνά έτσι τα «Billie Jean» και «Beat It», τα οποία είχαν σταματήσει στις 25 εβδομάδες το 1983.

Διάβασε επίσης: Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Billboard Halloween MICHAEL JACKSON Thriller ΡΕΚΟΡ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

11.11.2025
Επόμενο
Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

11.11.2025

Δες επίσης

Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες
Μουσικά Νέα

Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

11.11.2025
Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι
Μουσικά Νέα

Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι

11.11.2025
Κατερίνα Λιόλιου: Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας των Creed παίζει στο νέο της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας των Creed παίζει στο νέο της τραγούδι

11.11.2025
Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)
Μουσικά Νέα

Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)

11.11.2025
Αργυρός και Βανδή ανακοινώνουν τις εμφανίσεις τους στο Κέντρο Αθηνών με ένα με film noir video
Μουσικά Νέα

Αργυρός και Βανδή ανακοινώνουν τις εμφανίσεις τους στο Κέντρο Αθηνών με ένα με film noir video

10.11.2025
Η Cyndi Lauper στο Rock & Roll Hall of Fame σε μια τελετή που έγραψε ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Cyndi Lauper στο Rock & Roll Hall of Fame σε μια τελετή που έγραψε ιστορία

10.11.2025
Μουσική που γράφει ιστορία – Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που όρισαν τη μουσική του 21ο αιώνα
Reviews

Μουσική που γράφει ιστορία – Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που όρισαν τη μουσική του 21ο αιώνα

10.11.2025
Ποια είναι η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026

09.11.2025
Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση