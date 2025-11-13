Beauty 13.11.2025

«Tucked French»: Η εκδοχή που κάνει το γαλλικό μανικιούρ πιο διακριτικό από ποτέ

Το γαλλικό μανικιούρ ανανεώνεται με διακριτικές creamy άκρες και nude στρώσεις για ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το γαλλικό μανικιούρ παραμένει κλασική και κομψή επιλογή, αλλά φέτος παρατηρούμε μια ανανέωση που φέρνει μια φρέσκια προσέγγιση στο αγαπημένο σχέδιο. Από τα διακριτικά ombré που λιώνουν σε ροζ αποχρώσεις μέχρι τα πιο τολμηρά chunky tips, οι nail artists πειραματίζονται συνεχώς, δίνοντας νέα πνοή σε μια διαχρονική τεχνική. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των γιορτών, η τάση δείχνει να παίρνει μια πιο μινιμαλιστική κατεύθυνση, με ένα look που υπόσχεται να πλημμυρίσει τα σαλόνια ομορφιάς.

Το «tucked French», δίνει έμφαση σε μια απλή αλλά κομψή γραμμή: η λευκή άκρη του νυχιού φαίνεται πιο διακριτική, ενώ μια στρώση nude βερνίκι δημιουργεί ομαλή μετάβαση στο υπόλοιπο νύχι. Το αποτέλεσμα είναι ένα διακριτικό, μαλακό φινίρισμα που μοιάζει σχεδόν φυσικό, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την άκρη του νυχιού από φθορές και χαλάρωση.

Η βασική αλλαγή από τo παραδοσιακό σχέδιο είναι η απόχρωση της λευκής άκρης. Αντί για έντονο, καθαρό λευκό, η γαλακτερή απόχρωση δημιουργεί ένα κρεμώδες, μαλακό εφέ. Η στρώση nude που τοποθετείται από πάνω «κρύβει» ελαφρώς την άκρη, δίνοντας την εντύπωση ότι η γραμμή ενσωματώνεται φυσικά στο νύχι. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με μια στρώση γυαλιστερού top coat, προσφέροντας λάμψη και διάρκεια.

galliko_manicure
hicamelina

Το look είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την προτίμηση του κάθε ατόμου. Από διακριτικά, κοντά νύχια μέχρι πιο μακριά και στιλάτα σχέδια, το μίνιμαλ γαλλικό μανικιούρ λειτουργεί τόσο με κλασικά όσο και με μοντέρνα σχέδια. Η τεχνική είναι ιδανική για ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές, δίνοντας παράλληλα ένα αίσθημα φρεσκάδας και ανανέωσης στο καθημερινό στιλ των νυχιών.

