Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Η απόχρωση που εμπνέεται από το suede αναδεικνύει τη φυσική υφή των μαλλιών και δημιουργεί ένα σύγχρονο, κομψό look

Η φθινοπωρινή σεζόν 2025-2026 φέρνει στο προσκήνιο τα suede jackets, κομμάτια που έχουν καθιερωθεί ως απαραίτητα για τη μεταβατική περίοδο. Απόχρωσεις που κυμαίνονται από το βαθύ τάμπακο και τη σοκολάτα, μέχρι καραμέλα, καφέ-γκρι και πολύ ανοιχτό μπεζ, συνδυάζονται με την απαλή, βελούδινη υφή του υλικού, δημιουργώντας looks που ισορροπούν μεταξύ κομψότητας και casual αισθητικής.

Ακριβώς αυτή η βελούδινη υφή και οι ζεστές, ουδέτερες αποχρώσεις αποτέλεσαν την έμπνευση για τη νέα τάση στα μαλλιά: το «suede blonde». Η απόχρωση αυτή μεταφέρει τη μαλακή, φυσική υφή του σουέτ στα μαλλιά, δημιουργώντας έναν φωτεινό, αλλά ταυτόχρονα διακριτικό τόνο που αναδεικνύει τη φυσική κίνηση και το βάθος κάθε τρίχας. Το suede blonde δεν περιορίζεται στην απλή βαφή, πρόκειται για μια σύνθετη τεχνική που συνδυάζει θερμούς και ψυχρούς τόνους, δίνοντας στα μαλλιά μια υφή που μοιάζει ζεστή, φωτεινή και ταυτόχρονα φυσική, όπως ακριβώς το ίδιο το σουέτ σε ένα καλοραμμένο jacket.

Τι είναι το «suede blonde»

Η βασική ιδέα είναι να διατηρείς τη βάση ουδέτερη και να θερμαίνεις τις άκρες με απαλή απόχρωση, δημιουργώντας έναν συνδυασμό ζεστών και ψυχρών τόνων. Το αποτέλεσμα είναι μια φυσική υφή με βάθος, όπου οι ανταύγειες ενσωματώνονται ομαλά στο φυσικό χρώμα των μαλλιών.

Τι να ζητήσεις

Ζήτησε μια τεχνική που ενσωματώνει απαλά τις ρίζες με τις ανταύγειες ώστε να δημιουργείται ομαλή μετάβαση, χωρίς απότομες διαφορές. Το layering των τόνων βοηθά να επιτευχθεί μια φυσική, ουδέτερη μπεζ απόχρωση χωρίς να φαίνεται η αρχή των ανταύγειων. Η ισορροπία ανάμεσα στους θερμούς και ψυχρούς τόνους είναι το κλειδί για ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα.

Πώς να τα φροντίσεις

Όταν «ανοίγεις» τα μαλλιά σου, η ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Χρησιμοποίησε μάσκες ή ελαφριά έλαια για να διατηρείς τη λάμψη και την απαλότητα. Προτίμησε σαμπουάν που προστατεύουν το χρώμα και αφαιρούν ουσίες που μπορεί να θαμπώσουν τα μαλλιά ή να αλλάξουν ανεπιθύμητα τον τόνο τους.

