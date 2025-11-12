Τα ζώδια σε Christmas mood: Ποια κάνουν τα καλύτερα και ποια τα χειρότερα δώρα

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα δώρα μπαίνουν στο επίκεντρο, ειδικά όταν προέρχονται από κάποιο ζώδιο που ξέρει να εντυπωσιάζει. Κάποιοι ξοδεύουν χρόνο, φαντασία και αγάπη, ενώ άλλοι… απλώς τυλίγουν κάτι που βρήκαν τελευταία στιγμή στο εμπορικό.

Πάμε να δούμε ποια ζώδια θεωρούνται οι βασιλιάδες των δώρων και ποια χρειάζονται λίγη (ή πολλή) βοήθεια στην τέχνη του gifting.

Διάβασε επίσης: Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

Τα ζώδια που κάνουν τα πιο τέλεια δώρα

Λέων

Ο Λέων δεν δίνει απλώς ένα δώρο· δίνει μια εμπειρία. Θέλει να δει τη χαρά στα μάτια σου, να νιώσεις ότι σε φρόντισε και σε εντυπωσίασε. Επιλέγει πάντα κάτι ξεχωριστό, ποιοτικό και λαμπερό, από ένα statement ρούχο μέχρι μια πολυτελή εμπειρία spa. Το packaging; Φυσικά τέλειο. Το μήνυμα; «Σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα».

Ζυγός

Ο Ζυγός έχει γούστο και το δείχνει. Δε θα σου πάρει ποτέ κάτι άκυρο· θα σκεφτεί τι ταιριάζει στην προσωπικότητά σου, στο στυλ σου και στην ενέργειά σου. Από ένα minimal άρωμα μέχρι ένα όμορφο βιβλίο με αφιέρωση, τα δώρα του είναι πάντα προσεγμένα και καλαίσθητα.

Για εκείνον, το δώρο είναι ένας τρόπος να πει «σε βλέπω, σε εκτιμώ, σε αγαπώ».

Τα ζώδια που… χρειάζονται λίγη καθοδήγηση

Τοξότης – Ο αφηρημένος

Ο Τοξότης έχει καλή πρόθεση, αλλά η σκέψη του ταξιδεύει πιο γρήγορα απ’ τα ψώνια του. Συνήθως θυμάται το δώρο τελευταία στιγμή και αγοράζει κάτι αυθόρμητα, όπως ένα μαγνητάκι από το τελευταίο του ταξίδι ή μια κούπα με inside joke. Είναι γλυκός, αλλά όχι πάντα πρακτικός. Του συγχωρείς τα πάντα, γιατί γελάς μόλις το δεις.

Παρθένος – Ο υπερ-πρακτικός

Ο Παρθένος θα σου πάρει κάτι χρήσιμο. Το θέμα είναι ότι… δεν είναι πάντα διασκεδαστικό. Αντί για κάτι festive, μπορεί να επιλέξει ένα planner, μια οδοντόβουρτσα τελευταίας τεχνολογίας ή ένα σετ καθαρισμού προσώπου. Ναι, το εκτιμάς, αλλά όχι, δεν είναι το δώρο που θα σε κάνει να πεις «ουάου». Τουλάχιστον είναι οργανωμένος: θα το έχει τυλίξει σωστά και θα έχει κρατήσει και την απόδειξη αλλαγής.

Διάβασε επίσης: 5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights

Δες επίσης…