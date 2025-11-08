MadWalk Banner
Ζώδια 08.11.2025

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα
Λένε πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία αλλά αυτά τα ζώδια ξέρουν καλά πώς να τα ξοδεύουν για να τη βρουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάποια ζώδια απλώς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Ό,τι κι αν λένε για budgeting, λίστες και προγραμματισμό, μέσα σε λίγες μέρες από την αρχή του μήνα βλέπουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους να κάνει βουτιά.

Γιατί; Επειδή η ζωή είναι μικρή και αυτοί το ξέρουν καλύτερα απ’ όλους! Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 3 πιο σπάταλα ζώδια, που πάντα «ξοδεύουν για να ζήσουν».

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

Κριός

Ο Κριός δεν μπορεί να περιμένει. Αν θέλει κάτι, το θέλει τώρα. Από gadgets και ρούχα μέχρι αυθόρμητα ταξίδια, δεν υπάρχει «θα το σκεφτώ». Είναι το ζώδιο που θα αγοράσει εισιτήρια για το επόμενο σαββατοκύριακο χωρίς να έχει πληρωθεί ακόμα. «Η ζωή είναι εμπειρίες», λέει ο Κριός και το πορτοφόλι του συμφωνεί… μέχρι να αδειάσει!

Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν main character energy
Pinterest.com

Λέων

Ο Λέων δεν ξέρει τι σημαίνει «μίνιμαλ». Του αξίζει το καλύτερο και θέλει να το δείχνει. Από φαγητό σε fancy εστιατόρια μέχρι δώρα για τον εαυτό του (και τους φίλους του, γιατί είναι large!), ο Λέων ζει για τη λάμψη. «Δεν πειράζει, θα τα βγάλω πέρα!» λέει κάθε φορά που κάνει ένα ακόμη swipe στην κάρτα του.

Επαγγελματική εκτόξευση: Τα 4 ζώδια που θα λάμψουν στη δουλειά τον Οκτώβριο
Pinterest.com

Τοξότης

Ο Τοξότης βλέπει τα λεφτά σαν εισιτήριο ελευθερίας. Αν του πεις «κράτα κάτι για αύριο», θα γελάσει. Θα τα ξοδέψει όλα σε ταξίδια, εμπειρίες και αυθόρμητες εξορμήσεις γιατί, ειλικρινά, ποιος ξέρει τι φέρνει το αύριο; «Το θέμα δεν είναι να έχεις λεφτά, αλλά να έχεις ιστορίες να λες», δηλώνει περήφανα ο Τοξότης καθώς βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό να φλερτάρει με το μηδέν.

Ταύρος ζώδιο

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζώδια ΧΡΗΜΑΤΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

08.11.2025
Επόμενο
Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα

09.11.2025

Δες επίσης

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!
Life

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

09.11.2025
Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand
Beauty

Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand

09.11.2025
Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου
Beauty

Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

09.11.2025
4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι
Fashion

4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι

09.11.2025
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου
Fitness

Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

08.11.2025
800% άνοδος σε έναν χρόνο! Το επάγγελμα που γράφει ιστορία στην αγορά εργασίας
Life

800% άνοδος σε έναν χρόνο! Το επάγγελμα που γράφει ιστορία στην αγορά εργασίας

08.11.2025
Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι
Life

Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

08.11.2025
Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου
Life

Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου

08.11.2025
Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά
Fashion

Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

08.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα