MadWalk Banner
Celeb News 09.11.2025

Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Paul McCartney
Ο Paul McCartney συνεχίζει τη δράση του για τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τη διατροφή με την περιβαλλοντική ευθύνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Paul McCartney απηύθυνε κάλεσμα προς τους διοργανωτές της COP30, ζητώντας η φετινή Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα να προσφέρει αποκλειστικά χορτοφαγικά γεύματα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το να προσφέρεται κρέας σε ένα τέτοιο συνέδριο είναι «σαν να διανέμεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο κατά του καρκίνου».

Ο θρυλικός μουσικός των Beatles, γνωστός για τη μακροχρόνια δράση του υπέρ της χορτοφαγίας και της προστασίας των ζώων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη φωνή του για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

Μέσα από δήλωσή του σε συνεργασία με την οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ο McCartney υπογράμμισε πως οι διατροφικές επιλογές συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση, και πως η αλλαγή προς μια φυτοφαγική κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Paul McCartney
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η COP30 θα διεξαχθεί στο Μπελέμ της Βραζιλίας από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις που αφορούν το μέλλον του πλανήτη.

Διάβασε επίσης: Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BEATLES Paul McCartney vegan κρέας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

08.11.2025
Επόμενο
Ποια είναι η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026

Ποια είναι η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026

09.11.2025

Δες επίσης

Η Millie Bobby Brown ξεσπά κατά των media: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός»
Celeb News

Η Millie Bobby Brown ξεσπά κατά των media: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός»

09.11.2025
Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό
Celeb News

Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό

07.11.2025
Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει
Celeb News

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

07.11.2025
Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025
Celeb News

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

07.11.2025
Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν
Celeb News

Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν

07.11.2025
Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια
Celeb News

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

07.11.2025
Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους
Celeb News

Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

07.11.2025
Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»
Celeb News

Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

07.11.2025
Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral
Celeb News

Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα