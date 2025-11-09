Paul McCartney: Ζητά στην COP30 να προσφέρονται μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Ο Paul McCartney συνεχίζει τη δράση του για τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τη διατροφή με την περιβαλλοντική ευθύνη

Ο Paul McCartney απηύθυνε κάλεσμα προς τους διοργανωτές της COP30, ζητώντας η φετινή Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα να προσφέρει αποκλειστικά χορτοφαγικά γεύματα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το να προσφέρεται κρέας σε ένα τέτοιο συνέδριο είναι «σαν να διανέμεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο κατά του καρκίνου».

Ο θρυλικός μουσικός των Beatles, γνωστός για τη μακροχρόνια δράση του υπέρ της χορτοφαγίας και της προστασίας των ζώων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη φωνή του για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Διάβασε επίσης: Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

Μέσα από δήλωσή του σε συνεργασία με την οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ο McCartney υπογράμμισε πως οι διατροφικές επιλογές συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση, και πως η αλλαγή προς μια φυτοφαγική κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η COP30 θα διεξαχθεί στο Μπελέμ της Βραζιλίας από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις που αφορούν το μέλλον του πλανήτη.

Διάβασε επίσης: Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

Δες κι αυτό…