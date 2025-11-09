Ποια είναι η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026

Από το Love Island στη σκηνή της Eurovision - η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια που έκανε το όνειρό της πραγματικότητα

Η Κύπρος βρήκε τη φετινή εκπρόσωπό της για τη Eurovision 2026 και το όνομα αυτής είναι Antigoni Buxton. Η 29χρονη τραγουδίστρια, με ρίζες από την Κύπρο αλλά μεγαλωμένη στο Λονδίνο, δεν είναι άγνωστη στο κοινό της Βρετανίας ούτε στα social media.

Η Antigoni έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Love Island UK, όπου τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπικότητά της και την παρουσία της στο ριάλιτι. Πριν μπει στο παιχνίδι είχε περίπου 30.000 followers στο Instagram, όμως μετά το τέλος του Love Island ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε πάνω από 700.000, κάνοντάς τη μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνοκύπριες της γενιάς της.

Διάβασε επίσης: H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

Η μουσική, όμως, είναι η μεγάλη της αγάπη. Η Antigoni μιλάει άπταιστα ελληνικά – ήταν άλλωστε η πρώτη της γλώσσα – και από μικρή ονειρευόταν να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision. Δεν είναι η πρώτη φορά που διεκδικεί μια θέση στη σκηνή του διαγωνισμού: είχε ήδη καταθέσει προτάσεις για την ελληνική επιλογή το 2023 και το 2025, χωρίς όμως να προκριθεί τότε.

Το φετινό της όνειρο, ωστόσο, γίνεται πραγματικότητα. Το ΡΙΚ επιβεβαίωσε επίσημα στις 6 Νοεμβρίου πως η Antigoni Buxton θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, αν και προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί ο τίτλος ή το ύφος του τραγουδιού. Οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, η Antigoni δεν έκρυψε τη συγκίνησή της:

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη και περήφανη είμαι. Το να εκπροσωπήσω την Κύπρο είναι ένα όνειρο που έχω από μικρό παιδί και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Ερχόμουν πάντα όσο πιο συχνά μπορούσα για να δω τη γιαγιά και τον παππού μου, όμως τώρα έχω έναν ακόμα πιο όμορφο λόγο να επιστρέφω».

Όσο για το τραγούδι της, άφησε να εννοηθεί ότι θα έχει έντονο κυπριακό στοιχείο:

«Θα ήθελα το τραγούδι μου να έχει κυπριακές λέξεις, να είναι χορευτικό και γεμάτο ενέργεια, κάτι που να με εκφράζει, αλλά και να αναδεικνύει την κουλτούρα μας. Θέλω ο κόσμος να νιώσει τη ζεστασιά και τη δύναμη της Κύπρου μέσα από αυτό».

Με φρεσκάδα, διεθνή εμπειρία και κυπριακή ψυχή, η Antigoni Buxton δείχνει έτοιμη να μεταφέρει το φως και την ενέργεια του νησιού στη σκηνή της Eurovision 2026.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η ΕΡΤ ζητά led walls, floor και πίνακα αποτελεσμάτων από την παραγωγή για τον πιο εντυπωσιακό Εθνικό Τελικό ever

Δες κι αυτό…