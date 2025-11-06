MadWalk Banner
Εκπομπές Mad TV 06.11.2025

Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

Η Δομινίκη Ράιντς μιλά στο Talk to MAD για την πορεία της από το modeling στην επαγγελματική οδήγηση μοτοσυκλετών
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένη ήταν η Dominika Grnova, γνωστή ως Dominica Rides, η οποία συνδυάζει το modeling, τα social media και την επαγγελματική οδήγηση μοτοσυκλετών. Από την πρώτη στιγμή, η συζήτηση αποκάλυψε την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, καθώς η ίδια ανέφερε ότι «οι γονείς μου το είχαν απαγορεύσει, ήταν κάτι απαγορευμένο για μια γυναίκα». Παρά τις δυσκολίες, η Dominika ακολούθησε το πάθος της: «Έβλεπα παιδάκι εντουράδες και έλεγα μαμά, αυτό θέλω».

Η καλεσμένη μίλησε για την πορεία της από το modeling στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη, μέχρι την ανακάλυψη της αγάπης της για τις μοτοσυκλέτες: «Μου πήρε οκτώ μήνες να βγάλω δίπλωμα μοτοσυκλέτας στην Αγγλία, θεωρείται από τα πιο δύσκολα τεστ παγκοσμίως». Στη συνέχεια, έγινε παρουσιάστρια και content creator σε μεγάλα events μοτοσυκλετών, ενώ τα social media της ξεπέρασαν τους 145.000 οργανικούς followers.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to MAD: Από την τηλεόραση στη μουσική σκηνή μέχρι το ραδιόφωνο

Η ασφάλεια ήταν κεντρικό θέμα στη συζήτηση: «Ο εξοπλισμός μας είναι η ζώνη ασφαλείας. Τα γάντια, το κράνος, το μπουφάν και τα προστατευτικά σώζουν ζωές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση των νέων: «Αν το παιδί σου θέλει, θα το κάνει ούτως ή άλλως. Ο σωστός τρόπος είναι να το μάθεις σωστά».

Στο κομμάτι των social media, διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ influencer και content creator: «Ο content creator κάνει storytelling, παραγωγή περιεχομένου και editing, ενώ ο influencer προβάλλει το προσωπικό του brand». Τέλος, μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια: «Θα ήθελα να φτιάξω μια τηλεοπτική εκπομπή για μοτοσυκλέτες, με καλεσμένους και challenges, για να δείξουμε και την υπέροχη Ελλάδα».

Διάβασε επίσης: Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
TalkTo Mad
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Gwen Stefani υποδέχεται τις γιορτές με το νέο της τραγούδι «Shake the Snow Globe»

Η Gwen Stefani υποδέχεται τις γιορτές με το νέο της τραγούδι «Shake the Snow Globe»

06.11.2025
Επόμενο
Τέλος οι ιατρικές διαγνώσεις και οι νομικές συμβουλές από το ChatGPT

Τέλος οι ιατρικές διαγνώσεις και οι νομικές συμβουλές από το ChatGPT

06.11.2025

Δες επίσης

Η Ηρώ στο Talk to MAD: «Το Έτσι Με Εγώ είναι σήμα κατατεθέν για μένα»
Εκπομπές Mad TV

Η Ηρώ στο Talk to MAD: «Το Έτσι Με Εγώ είναι σήμα κατατεθέν για μένα»

07.11.2025
Ο Dr. Chris στο MadWalk TV: Η προσωπική του ματιά στη μόδα και οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents
Εκπομπές Mad TV

Ο Dr. Chris στο MadWalk TV: Η προσωπική του ματιά στη μόδα και οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents

07.11.2025
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US

07.11.2025
Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»
Εκπομπές Mad TV

Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

06.11.2025
H Μαριαγάπη Ξυπολιά στο MadWalk TV: Οι αποκαλύψεις για τη φετινή της εμφάνιση και το backstage
Εκπομπές Mad TV

H Μαριαγάπη Ξυπολιά στο MadWalk TV: Οι αποκαλύψεις για τη φετινή της εμφάνιση και το backstage

05.11.2025
Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to MAD: Από την τηλεόραση στη μουσική σκηνή μέχρι το ραδιόφωνο
Εκπομπές Mad TV

Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to MAD: Από την τηλεόραση στη μουσική σκηνή μέχρι το ραδιόφωνο

05.11.2025
Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά
Εκπομπές Mad TV

Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά

04.11.2025
Ο Ακύλας στο MadWalk TV: Το TikTok, το MadWalk και η διαδρομή του προς τη Eurovision
Εκπομπές Mad TV

Ο Ακύλας στο MadWalk TV: Το TikTok, το MadWalk και η διαδρομή του προς τη Eurovision

04.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»
Εκπομπές Mad TV

Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»

03.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου