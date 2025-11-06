Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένη ήταν η Dominika Grnova, γνωστή ως Dominica Rides, η οποία συνδυάζει το modeling, τα social media και την επαγγελματική οδήγηση μοτοσυκλετών. Από την πρώτη στιγμή, η συζήτηση αποκάλυψε την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, καθώς η ίδια ανέφερε ότι «οι γονείς μου το είχαν απαγορεύσει, ήταν κάτι απαγορευμένο για μια γυναίκα». Παρά τις δυσκολίες, η Dominika ακολούθησε το πάθος της: «Έβλεπα παιδάκι εντουράδες και έλεγα μαμά, αυτό θέλω».

Η καλεσμένη μίλησε για την πορεία της από το modeling στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη, μέχρι την ανακάλυψη της αγάπης της για τις μοτοσυκλέτες: «Μου πήρε οκτώ μήνες να βγάλω δίπλωμα μοτοσυκλέτας στην Αγγλία, θεωρείται από τα πιο δύσκολα τεστ παγκοσμίως». Στη συνέχεια, έγινε παρουσιάστρια και content creator σε μεγάλα events μοτοσυκλετών, ενώ τα social media της ξεπέρασαν τους 145.000 οργανικούς followers.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to MAD: Από την τηλεόραση στη μουσική σκηνή μέχρι το ραδιόφωνο

Η ασφάλεια ήταν κεντρικό θέμα στη συζήτηση: «Ο εξοπλισμός μας είναι η ζώνη ασφαλείας. Τα γάντια, το κράνος, το μπουφάν και τα προστατευτικά σώζουν ζωές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση των νέων: «Αν το παιδί σου θέλει, θα το κάνει ούτως ή άλλως. Ο σωστός τρόπος είναι να το μάθεις σωστά».

Στο κομμάτι των social media, διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ influencer και content creator: «Ο content creator κάνει storytelling, παραγωγή περιεχομένου και editing, ενώ ο influencer προβάλλει το προσωπικό του brand». Τέλος, μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια: «Θα ήθελα να φτιάξω μια τηλεοπτική εκπομπή για μοτοσυκλέτες, με καλεσμένους και challenges, για να δείξουμε και την υπέροχη Ελλάδα».

Διάβασε επίσης: Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά