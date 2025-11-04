Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένη ήταν η Σοφία Σίντι, η οποία μοιράστηκε με ειλικρίνεια σκέψεις για τη ζωή της, την καριέρα της και την εμπειρία της μητρότητας. Η Σοφία εξήγησε το πώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και την επαγγελματική της δραστηριότητα: «Θέλω να μπορώ να δουλεύω, να πηγαίνω γυμναστήριο και να μεγαλώνω σωστά το παιδί μου… να τα συνδυάσω όλα χωρίς να χάσω τον εαυτό μου».

Η συζήτηση στράφηκε στα social media και την αρχή της πορείας της στο TikTok: «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τι θα πει ο κόσμος, απλά απολάμβανα τη διαδικασία και χαίρομαι που ο κόσμος το νιώθει αυτό». Η ίδια παραδέχτηκε ότι πλέον επενδύει περισσότερο χρόνο σε συγκεκριμένα βίντεο: «Πλέον επειδή είναι και μέρος της δουλειάς μου, σαφώς θα σπαταλήσω περισσότερο χρόνο σε κάποια βίντεο που είναι χορηγικά ή απαιτούν περισσότερη προσπάθεια».

Μέσα στη συνέντευξη, μίλησε για τις αξίες της και τις προσωπικές της αντιλήψεις: «Αυτό που με κάνει εξωφρενών είναι η αδικία, η αναισθησία που κουβαλάνε κάποιοι». Παράλληλα αποκάλυψε και μικρές χαρές: «Μ’ αρέσει να βλέπω στο TikTok ανθρώπους να τρώνε υπερβολικά, παρόλο που αν ήταν δίπλα μου κάτι τέτοιο θα με ενοχλούσε».

Όταν αναφέρθηκε στο μέλλον, είπε: «Θέλω να έχω καταφέρει μεγαλύτερους επαγγελματικούς στόχους και να έχω ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά ταξίδια πολλά». Η συνέντευξη ανέδειξε μια δυναμική, δημιουργική και αυθεντική προσωπικότητα, που καταφέρνει να συνδυάζει την προσωπική ζωή, την καριέρα και τη μητρότητα με την ειλικρίνεια.

