04.11.2025

Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά

Η Σοφία Σίντι μιλάει στο Talk to MAD για τη μητρότητα, τα social media και την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις της
Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένη ήταν η Σοφία Σίντι, η οποία μοιράστηκε με ειλικρίνεια σκέψεις για τη ζωή της, την καριέρα της και την εμπειρία της μητρότητας. Η Σοφία εξήγησε το πώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και την επαγγελματική της δραστηριότητα: «Θέλω να μπορώ να δουλεύω, να πηγαίνω γυμναστήριο και να μεγαλώνω σωστά το παιδί μου… να τα συνδυάσω όλα χωρίς να χάσω τον εαυτό μου».

Η συζήτηση στράφηκε στα social media και την αρχή της πορείας της στο TikTok: «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τι θα πει ο κόσμος, απλά απολάμβανα τη διαδικασία και χαίρομαι που ο κόσμος το νιώθει αυτό». Η ίδια παραδέχτηκε ότι πλέον επενδύει περισσότερο χρόνο σε συγκεκριμένα βίντεο: «Πλέον επειδή είναι και μέρος της δουλειάς μου, σαφώς θα σπαταλήσω περισσότερο χρόνο σε κάποια βίντεο που είναι χορηγικά ή απαιτούν περισσότερη προσπάθεια».

Μέσα στη συνέντευξη, μίλησε για τις αξίες της και τις προσωπικές της αντιλήψεις: «Αυτό που με κάνει εξωφρενών είναι η αδικία, η αναισθησία που κουβαλάνε κάποιοι». Παράλληλα αποκάλυψε και μικρές χαρές: «Μ’ αρέσει να βλέπω στο TikTok ανθρώπους να τρώνε υπερβολικά, παρόλο που αν ήταν δίπλα μου κάτι τέτοιο θα με ενοχλούσε».

Όταν αναφέρθηκε στο μέλλον, είπε: «Θέλω να έχω καταφέρει μεγαλύτερους επαγγελματικούς στόχους και να έχω ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά ταξίδια πολλά». Η συνέντευξη ανέδειξε μια δυναμική, δημιουργική και αυθεντική προσωπικότητα, που καταφέρνει να συνδυάζει την προσωπική ζωή, την καριέρα και τη μητρότητα με την ειλικρίνεια.

Talk To Mad
