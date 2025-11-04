MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 04.11.2025

Αυτή η τραγανή μηλόπιτα θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει Χριστούγεννα

milopita
Η τραγανή μηλόπιτα με ζουμερά μήλα και άρωμα κανέλας που γεμίζει το σπίτι Χριστουγεννιάτικη ζεστασιά και γλυκιά διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν η μυρωδιά της κανέλας και των ψημένων μήλων γεμίζει το σπίτι, ξέρεις ότι η γιορτινή διάθεση δεν αργεί να έρθει. Το η τραγανή μηλόπιτα με κανέλα είναι η ιδανική συνταγή για να προσθέσεις ζεστασιά και άρωμα Χριστουγέννων στο τραπέζι σου, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο ζύμωμα ή περίπλοκες τεχνικές. Κάθε κουταλιά είναι ένας συνδυασμός τρυφερού ψημένου μήλου με τραγανή, βουτυράτη κορυφή που λιώνει στο στόμα, αφήνοντας το γλυκό άρωμα της κανέλας να κυριαρχεί.

Η ευκολία του βρίσκεται είναι η απλότητα και η ευελιξία του. Μπορεί να σερβιριστεί ζεστό, με μια μπάλα παγωτό βανίλιας ή λίγη κρέμα, για μια επιπλέον δόση γιορτινής απόλαυσης, αλλά είναι εξίσου νόστιμο και σκέτο, όπως βγαίνει από τον φούρνο. Είναι μια συνταγή που συνδυάζει θρεπτικά φρούτα με τραγανή υφή και αρωματικά μπαχαρικά, και γίνεται το ιδανικό γλυκό για οικογενειακές στιγμές ή για να μοιραστείς με φίλους τις γιορτές.

apple_crumble
Υλικά για 4–6 μερίδες

Για τη γέμιση:

  • 5 μεγάλα μήλα, κομμένα σε κύβους
  • 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη (καφέ ή λευκή)
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
  • Χυμός μισού λεμονιού
  • Για την κρούστα crumble:
  • 150 γρ. αλεύρι
  • 100 γρ. ζάχαρη καστανή
  • 100 γρ. βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κύβους
  • 50 γρ. νιφάδες βρώμης
  • 1/2 κουταλάκι κανέλα
  • Μια πρέζα αλάτι
apple_crumble
Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μπολ ανακατεύεις τα κομμένα μήλα με τη ζάχαρη, την κανέλα και τον χυμό λεμονιού και τα τοποθετείς σε ένα πυρέξ ή ταψάκι. Σε άλλο μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βρώμη, την κανέλα και το αλάτι και προσθέτεις το βούτυρο, τρίβοντάς το με τα δάχτυλα μέχρι να δημιουργηθούν ψίχουλα. Στη συνέχεια απλώνεις το μείγμα ομοιόμορφα πάνω από τα μήλα και ψήνεις για 35–40 λεπτά, μέχρι η κρούστα να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και τα μήλα να μαλακώσουν καλά. Αφού βγει από τον φούρνο, μπορείς να το σερβίρεις ζεστό, είτε σκέτο είτε με μια μπάλα παγωτό βανίλιας ή λίγη κρέμα για ακόμα πιο γιορτινή γεύση.

