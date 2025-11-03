MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης

Μια αποκλειστική συζήτηση για τη σύγχρονη θεατρική σκηνή, την έμπνευση πίσω από την θεατρική παράσταση και τη δύναμη του ζωντανού θεάματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένοι ήταν οι ηθοποιοί Αργυρώ Ταμβάκου και Γιώργος Βραχνός, οι οποίοι μίλησαν για την παράσταση «Antigone: The Handbrake Project», μια πρωτότυπη προσέγγιση της κλασικής τραγωδίας που παρουσιάζεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Η Αργυρώ περιέγραψε την ιδέα της παράστασης: «Ήθελα να κάνω μια παράσταση που να μετακινείται με το σκηνικό της, ένας συνδυασμός road trip και θεάτρου», ενώ τόνισε ότι η Αντιγόνη παραμένει διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και προσωπικής ελευθερίας. Ο Γιώργος μοιράστηκε την εμπειρία του ως ηθοποιός και γονιός: «Η γονεϊκότητα είναι πολύ καλό εργαλείο για το θέατρο, βλέπεις ένα πλάσμα να αποκτά δεξιότητες που για σένα είναι δεδομένες και το χρησιμοποιείς στη δουλειά σου».

Η συζήτηση στράφηκε στη μοναδική αλληλεπίδραση με το κοινό, ειδικά σε μικρούς χώρους: «Κάθε παράσταση είναι διαφορετική», είπε ο Γιώργος. «Το θέατρο είναι ζωντανός οργανισμός και οι θεατές επηρεάζουν την ενέργειά μας».

Όσον αφορά τη σημασία της Αντιγόνης, ο Γιώργος εξήγησε: «Συμβολίζει το πώς στηρίζουμε κάτι που θεωρούμε σωστό απέναντι σε κάποιον που προσπαθεί να μας επιβάλει το αντίθετο», ενώ η Αργυρώ τόνισε ότι η παράσταση μπορεί να παρουσιαστεί οπουδήποτε χωρίς να χάσει την ουσία της ιστορίας: «Η πλατφόρμα μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά η Αντιγόνη διατηρεί τις κοινωνικές αξίες της».

Η παράσταση παίζεται στο Blue Box Creative Studio στο Γκάζι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 έως τις 11 Νοεμβρίου, με πιθανή παράταση.

