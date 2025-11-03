Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

Η Courteney Cox, η αγαπημένη μας Monica Geller από τα θρυλικά Friends, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το χιούμορ και η φαντασία της δεν έχουν όρια, ούτε καν όταν πρόκειται για τους τετράποδους φίλους της. Με αφορμή το Halloween, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram δύο ξεκαρδιστικές φωτογραφίες των σκυλιών της, ντυμένων με απίθανα κοστούμια.

Στην ανάρτησή της, η Courteney έγραψε: «Happy Halloween everyone! The Pope and security». Και όπως ακριβώς προμήνυε η λεζάντα, τα δυο της Cavalier King Charles Spaniels εμφανίζονται ντυμένα… ο ένας ως Πάπας και ο άλλος ως σεκιουριτάς!

Η εικόνα είναι ό,τι πιο απολαυστικό έχουμε δει φέτος: ο «Πάπας» φοράει λευκό ράσο με το χαρακτηριστικό καπελάκι, ενώ ο «σεκιουριτάς» έχει πάνω του μαύρο γιλέκο με τη λέξη SECURITY να ξεχωρίζει περήφανα στο στήθος του.

Η 60χρονη σταρ, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τα σκυλάκια της είναι η «πραγματική της οικογένεια». Και αυτό φαίνεται: τα Cavalier King Charles Spaniels είναι γνωστά για τον ευγενικό και στοργικό χαρακτήρα τους, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη ζεστή προσωπικότητα της Courteney.

Οι θαυμαστές της κατέκλυσαν τα σχόλια με καρδούλες και γέλια.

