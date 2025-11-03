MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

Μια ανάρτηση που απέδειξε πως το πιο πετυχημένο Halloween look φέτος… είχε τετράποδα πόδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Courteney Cox, η αγαπημένη μας Monica Geller από τα θρυλικά Friends, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το χιούμορ και η φαντασία της δεν έχουν όρια, ούτε καν όταν πρόκειται για τους τετράποδους φίλους της. Με αφορμή το Halloween, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram δύο ξεκαρδιστικές φωτογραφίες των σκυλιών της, ντυμένων με απίθανα κοστούμια.

Στην ανάρτησή της, η Courteney έγραψε: «Happy Halloween everyone! The Pope and security».  Και όπως ακριβώς προμήνυε η λεζάντα, τα δυο της Cavalier King Charles Spaniels εμφανίζονται ντυμένα… ο ένας ως Πάπας και ο άλλος ως σεκιουριτάς!

https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/

Διάβασε επίσης: Η Lily Collins γιορτάζει το πρώτο Halloween της κόρης της με στυλ – Δείτε φωτογραφίες

Η εικόνα είναι ό,τι πιο απολαυστικό έχουμε δει φέτος: ο «Πάπας» φοράει λευκό ράσο με το χαρακτηριστικό καπελάκι, ενώ ο «σεκιουριτάς» έχει πάνω του μαύρο γιλέκο με τη λέξη SECURITY να ξεχωρίζει περήφανα στο στήθος του.

https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/

Η 60χρονη σταρ, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τα σκυλάκια της είναι η «πραγματική της οικογένεια». Και αυτό φαίνεται: τα Cavalier King Charles Spaniels είναι γνωστά για τον ευγενικό και στοργικό χαρακτήρα τους, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη ζεστή προσωπικότητα της Courteney.

https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/

Οι θαυμαστές της κατέκλυσαν τα σχόλια με καρδούλες και γέλια.

Διάβασε επίσης: Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Courteney Cox Halloween ηθοποιοί σκυλιά
