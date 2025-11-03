Η Lily Collins γιορτάζει το πρώτο Halloween της κόρης της με στυλ – Δείτε φωτογραφίες

Το Halloween είχε φέτος μια ξεχωριστή λάμψη στο σπίτι της Lily Collins και του συζύγου της Charlie McDowell. Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, που υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στα τέλη Ιανουαρίου, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της σπάνιες φωτογραφίες της 9 μηνών κόρης της, η οποία έκλεψε την παράσταση με όχι μία, αλλά δύο υπέροχες στολές Halloween.

Η Lily Collins, ενθουσιασμένη για το πρώτο Halloween της μικρής Tove, δεν περίμενε καν να πέσει το σκοτάδι. «Το πρώτο Halloween της Tove απαιτεί αλλαγή κοστουμιού!» έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram στις 31 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας τις δύο μεταμορφώσεις της μικρής. «Από μικρός νάνος του κήπου σε φλαμίνγκο, το κορίτσι έχει ταλέντο!» πρόσθεσε χαμογελώντας η ηθοποιός.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Lily Collins ακολουθεί την επιλογή της να μην δείχνει το πρόσωπο του παιδιού της δημοσίως, απεικονίζοντας την Tove να παίζει με πετραδάκια στην αυλή. Η μικρή φοράει ένα κόκκινο σκούφο με λευκή αφράτη γενειάδα και αυτιά, που θυμίζουν παραμυθένιο νάνο. Η στολή ολοκληρώνεται με βελούδινο πράσινο σακάκι και μπλε παντελονάκι, ενώ τα μικρά της ποδαράκια είναι απλά… αξιολάτρευτα.

Στη δεύτερη φωτογραφία, η μικρή Tove κάθεται χαλαρή σε μια λευκή πολυθρόνα, ακουμπώντας σε μπλε-λευκό καρό μαξιλάρι. Αυτή τη φορά, φοράει ροζ ολόσωμη φόρμα με κουκούλα σε σχήμα φλαμίνγκο, διακοσμημένη με φτερωτές λεπτομέρειες στα χέρια και στο κεφάλι. Η μικρή φαίνεται έτοιμη για τον υπνάκο της, με τα πόδια απλωμένα και το πρόσωπό της κρυμμένο.

Αν και η ίδια η Lily Collins δεν αποκάλυψε ακόμη τη φετινή της στολή, μοιράστηκε παλαιότερες μεταμφιέσεις της από ταινίες όπως Mirror Mirror και MaXXXine, δίνοντας στους θαυμαστές της «έμπνευση της τελευταίας στιγμής». «Το να μπαίνω στο κοστούμι ενός ρόλου είναι πάντα από τα αγαπημένα μου κομμάτια της δουλειάς. Ποιος δεν αγαπά να ντύνεται;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες μετά, η ηθοποιός ανέβασε μερικές φθινοπωρινές φωτογραφίες, γράφοντας: «Ζεστές στιγμές στους Cotswolds με τους αγαπημένους μου. Ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν…».

