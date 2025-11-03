Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη

Ο τραγουδιστής θεωρεί πως πρόκειται για μία τάση

Την επιθυμία του να γίνει ντοκιμαντέρ η ζωή του πατέρα του, Αντώνη, μοιράστηκε ο Γιάννης Βαρδής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, δεν θα ήθελε τα βιώματα του πατέρα του να γίνουν ταινία ή θεατρική παράσταση, θεωρώντας πως πρόκειται για μία τάση.

«Είμαι στα σκαριά να κάνω κάτι πολύ σύντομα. Λογικά θα είναι κάτι του πατέρα μου. Θα ήθελα πολύ να γίνει ντοκιμαντέρ η ζωή του πατέρα μου. Δεν θα ήθελα να είναι ούτε ταινία, ούτε θεατρική παράσταση.

Νομίζω ότι έγινε της μόδας. Καλά κάνανε όσοι το κάνανε για τους ανθρώπους που φύγανε αλλά δεν θέλω να το κάνω για τον δικό μου πατέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.





