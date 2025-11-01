Ο Brad Pitt εμφανίστηκε με κατακόκκινο πρόσωπο και ανησύχησε τους θαυμαστές του

Με νέο ξανθό μουστάκι και πρόσωπο κατακόκκινο από τον ήλιο, ο Brad Pitt προκάλεσε έκπληξη και ερωτήματα για την εμφάνισή του

Ο Brad Pitt προκάλεσε αίσθηση όταν εμφανίστηκε σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες, με μια εμφάνιση που οι περισσότεροι δεν περίμεναν να δουν. Ο 61χρονος ηθοποιός, που αυτόν τον καιρό πρωταγωνιστεί στα γυρίσματα της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth», εμφανίστηκε με κοντά ξανθά μαλλιά, ξανθό μουστάκι και κατακόκκινο πρόσωπο, που πολλοί θεώρησαν αποτέλεσμα ηλιακού εγκαύματος.

Ο Brad Pitt κάθισε δίπλα στον φίλο του, τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers Flea, για να παρακολουθήσουν τον τέταρτο αγώνα του πρωταθλήματος μεταξύ των Toronto Blue Jays και των Los Angeles Dodgers.

Η εικόνα του Brad Pitt με το νέο του λουκ γρήγορα έγινε viral. Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία του ηθοποιού. «Ελπίζω να χρησιμοποιεί αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Έχει καεί λίγο παραπάνω από τον ήλιο». Κάποιος τρίτος αναρωτήθηκε «Τι συνέβη στο πρόσωπο του Brad Pitt;» και ένας ακόμη σχολίασε «Ίσως πρέπει να σκεφτεί να βάλει αντηλιακό». Δεν έλειψαν όμως και οι θαυμαστές που υπερασπίστηκαν την εμφάνισή του. «Ο Brad Pitt παραμένει ένας πανέμορφος άντρας» έγραψε μια θαυμάστρια, ενώ άλλος πρόσθεσε «Ο Brad Pitt δείχνει καταπληκτικός».

Η βραδιά είχε έντονο άρωμα Χόλιγουντ, καθώς στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, φορώντας καπέλα των Dodgers, καθώς και οι LeBron και Savannah James, η Sydney Sweeney, ο Chris Pine, ο Dax Shepard, ο Jason Bateman και ο Ken Jeong.

Ο Brad Pitt δεν είναι ξένος προς τις αλλαγές εμφάνισης, καθώς ήδη από τον Ιούλιο είχε παρουσιάσει το νέο ξανθό μουστάκι του, με την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth». Η ταινία αποτελεί συνέχεια του «Once Upon a Time in Hollywood» του Quentin Tarantino, στο οποίο ο Brad Pitt είχε κερδίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2020 για την ερμηνεία του ως Cliff Booth, του κασκαντέρ και στενού φίλου του χαρακτήρα του Leonardo DiCaprio, Rick Dalton.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

