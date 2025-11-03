Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween

Ο μικρός Jack Blues Bieber αποδεικνύει ότι έχει κληρονομήσει το στιλ του μπαμπά του, με εμφάνιση που θυμίζει τον τραγουδιστή

Ο μικρός Jack Blues Bieber, μόλις ενός έτους, απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση. Αυτό το Halloween, ο γιος των Justin και Hailey Bieber κέρδισε τις εντυπώσεις με ένα look εμπνευσμένο από τον μπαμπά του, φορώντας ένα μωβ φούτερ, λευκό παντελόνι και λευκό jacket, συνδυασμός που φέρνει μια παιχνιδιάρικη αλλά και κομψή αίσθηση.

Η οικογένεια επέλεξε να γιορτάσει σε ένα αγρόκτημα διακοσμημένο με κολοκύθες, άχυρα και φωτάκια, δημιουργώντας ένα σκηνικό ζεστό και παραμυθένιο. Το μοντέλο συνόδευσε τις φωτογραφίες με το hashtag «Jacktober», αποτυπώνοντας με μια ματιά την αγάπη της για τη δημιουργικότητα και τις γιορτινές παραδόσεις, αλλά και την επιμέλεια με την οποία φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια στις εμφανίσεις του γιου τους.

Από την πρώτη στιγμή, ο Jack φαίνεται να έχει κληρονομήσει την αίσθηση του στιλ και το rockstar attitude του Justin Bieber, ενώ η εμφάνισή του φέρνει μια φρέσκια, μοντέρνα νότα σε οικογενειακά Halloween looks. Το φετινό σύνολο αποδεικνύει πως η μόδα και η προσωπικότητα μπορούν να συνδυαστούν από πολύ νωρίς, δημιουργώντας εικόνες που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικές, στιλιστικές και γεμάτες χαρακτήρα.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια, οι αναφορές στο προσωπικό στιλ του μπαμπά του και η χαρούμενη διάθεση του μικρού Jack μετατρέπουν την απλή μεταμφίεση σε μια μικρή fashion δήλωση. Μια υπενθύμιση πως η οικογενειακή κληρονομιά στη μόδα μπορεί να συνεχίζεται με στυλ, φαντασία και ανεπιτήδευτη γοητεία, ακόμα και σε ηλικία ενός έτους.

