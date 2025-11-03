Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο διορισμός της ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη θεωρεί ένα από τα πιο έμπιστα και δυναμικά πρόσωπα του πολιτικού και επικοινωνιακού του κύκλου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969 στο Σαν Φρανσίσκο, στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο Mission District, σε ένα σπίτι γεμάτο φιλοδοξία αλλά και δυσκολίες. Ο θάνατος της μητέρας της, όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν μόλις δέκα ετών, τη σημάδεψε βαθιά, αλλά έγινε και κίνητρο για να επιμείνει στις σπουδές της. Αποφοίτησε από το Mercy High School στο Σαν Φρανσίσκο και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια. Έπειτα σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, όπου για να καλύψει τα δίδακτρά της εργάστηκε περιστασιακά ως μοντέλο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έκανε πρακτική στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, γεγονός που καθόρισε την επαγγελματική της πορεία.

Το 1994 αποφοίτησε και προσλήφθηκε στο ίδιο γραφείο όπου είχε κάνει την πρακτική της. Λίγα χρόνια αργότερα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναπληρώτριας εισαγγελέα. Η επιτυχία της ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να τιμηθεί ως μία από τις πιο ικανές εισαγγελείς της πολιτείας. Το 2000 επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα και ειδική εισαγγελέας για υποθέσεις κακοποίησης ζώων, μέχρι το 2004.

Από την αίθουσα του δικαστηρίου στα τηλεοπτικά στούντιο

Το 2001 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παντρεύτηκε τον τότε ανερχόμενο πολιτικό Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος δύο χρόνια αργότερα εξελέγη δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Το ζευγάρι χώρισε το 2005, αλλά η ίδια είχε ήδη στρέψει το ενδιαφέρον της προς τα μέσα ενημέρωσης. Αμέσως μετά τον χωρισμό, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει καριέρα στην τηλεόραση. Εργάστηκε ως παρουσιάστρια στην εκπομπή «Both Sides» του Court TV και ως νομική σχολιάστρια σε εκπομπές όπως το «Good Morning America», το «Larry King Live» και το «Anderson Cooper 360». Το 2006 εντάχθηκε στο Fox News, παρουσιάζοντας το «The Lineup». Παρότι η εκπομπή ολοκληρώθηκε, παρέμεινε στο δίκτυο και σύντομα έγινε ένα από τα πιο γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχοντας στις εκπομπές «The Five» και «Outnumbered».

Το 2018, έπειτα από δώδεκα χρόνια στο Fox News, αποχώρησε αιφνιδιαστικά, έπειτα από καταγγελία πρώην βοηθού της για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς» και «επιχείρηση σπίλωσης».

Η πολιτική πορεία και η σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Την ίδια χρονιά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεκίνησε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τότε, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εντάχθηκε δυναμικά στον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ενεργές και πιστές υποστηρίκτριες της πολιτικής του πορείας. Συμμετείχε ενεργά στις προεκλογικές του εκστρατείες, συνδυάζοντας την πολιτική εμπειρία με την τηλεοπτική της ευχέρεια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, γράφοντας: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η τεράστια εμπειρία της, η διορατικότητα και η ηγετική της παρουσία την καθιστούν ιδανική εκπρόσωπο της χώρας μας και ικανή να ενισχύσει τις ήδη ισχυρές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα».

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη του, δηλώνοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια χώρα με τόσο πλούσια ιστορία, πολιτισμό και στρατηγική σημασία. Είμαι έτοιμη να εργαστώ για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις που συνδύαζαν διπλωματία και κοινωνική λάμψη. Το απόγευμα του Σαββάτου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε στη δεξίωση του ξενοδοχείου «Grand Hyatt», που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, διπλωματών, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής. Στις πρώτες φωτογραφίες της από την άφιξή της στην ελληνική πρωτεύουσα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη, ποζάροντας με σιγουριά και κομψότητα μπροστά στους φωτογράφους.

Το ίδιο βράδυ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέθεσε ένα πριβέ πάρτι όπου τη διασκέδαση των παρεβρισκόμενων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε γνωριστεί με τον καλλιτέχνη σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο και θέλησε να τον τιμήσει με την παρουσία της στην πρώτη της βραδιά στην ελληνική πρωτεύουσα. Το κάλεσμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συγκέντρωσε πλήθος γνωστών πολιτικών και επιχειρηματιών. Ανάμεσά τους διακρίθηκαν η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού. Οι καλεσμένοι κατέφθαναν από νωρίς, ενώ η πρέσβης έφτασε απαστράπτουσα λίγο πριν από τις δέκα, συνοδευόμενη από συνεργάτες της.

Η βραδιά είχε μουσική, χαμόγελα και μια ανεπίσημη αλλά θερμή ατμόσφαιρα, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να δείχνει ότι γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει τη διπλωματία με τη δημόσια εικόνα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

