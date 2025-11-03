Get Ready with MAC for MadWalk: Έλα στο κατάστημα της MAC στη Νέα Σμύρνη και κέρδισε δώρα

Μετά από τα πολύ επιτυχημένα events στην Κηφισιά, τη Γλυφάδα και τη Θεσσαλονίκη, κάνουμε «στάση» στo κατάστημα της MAC στη Νέα Σμύρνη (Ομήρου 74) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου (18:00 – 21:00) , με ένα super special event, το οποίο και θα κλείσει με τον πιο magical beauty τρόπο την ενέργεια Get Ready With MAC for MadWalk, με την παρουσία του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.

Εκεί θα βρίσκεται και θα εκπέμπει live το Mad Radio 106,2 με τον Γιάννη Τουμπάνο στο μικρόφωνο ενώ live θα απολαύσουμε την Emily.

Σε περιμένουμε στο MAC στη Νέα Σμύρνη, να φωτογραφηθείς στο booth, να ανεβάσεις story κάνοντας tag το mad, το madwalk και τη mac και με αυτόν τον τρόπο να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 4 πακέτα δώρου MAC, αξίας 122€ το καθένα.

Τι περιλαμβάνουν τα δώρα

Θέλεις να κερδίσεις τα απόλυτα beauty must-haves από τη M·A·C; Σου χαρίζουμε:

-Lip Pencil για τέλεια γραμμή χειλιών

-Lipglass Air Non-Sticky Gloss για λαμπερά, αέρινα χείλη

-M·A·CSTACK Eleved Mascara για ακαταμάχητες βλεφαρίδες

-Dazzleshadow Eyeshadow Stick για έντονο, λαμπερό βλέμμα και φυσικά προσκλήσεις για το MadWalk 2025 by Τhree Cents και να μπεις στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, στο απόλυτο fashion & music event!

To Mad και το MadWalk 25 by Three Cents, αγκαλιάζει τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» και το νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών και σε αυτό το πλαίσιο είναι μαζί μας σε κάθε Get Ready with Mac for MadWalk party!

Πάρε μια γεύση με το τι έγινε στα 3 προηγούμενα events

Στα 3 exclusive Get Ready With MAC for MadWalk beauty parties, που ήδη πραγματοποιήθηκαν στα καταστήματα της MAC στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα και στη Θεσσαλονίκη, οι MAC artists παρουσίασαν τάσεις και signature make up styles. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πιο fashion forward looks και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη βραδιά, βιώνοντας ένα μοναδικό beauty warm-up.

ΚΗΦΙΣΙΑ

Το πρώτο beauty party του Get Ready With MAC for MadWalk στην Κηφισιά ήταν εντυπωσιακό! Στις 16 Οκτωβρίου , το κατάστημα MAC Κηφισιάς φιλοξένησε ένα από τα πιο glam ραντεβού της πόλης. Το Mad Radio 106,2 έπαιζε μουσική ζωντανά από την καρδιά της Κηφισιάς, ενώ οι Μάνος Καμακάρης και η Νικολίνα Νικολούζου έδωσαν το παρόν και έκαναν το event αξέχαστο για όλους τους παρευρισκόμενους. Απολαύσαμε ζωντανή μουσική από τη MIKAY και ανακαλύψαμε τα αγαπημένα μας προϊόντα από τη MAC Cosmetics , ενώ είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε μοναδικά δωρεάν δώρα και να ζήσουμε πολλές ακόμα εκπλήξεις.

ΓΛΥΦΑΔΑ

Το δεύτερο λαμπερό event της MAC στη Γλυφάδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου και… τα φώτα στράφηκαν εκεί! Το κατάστημα MAC Cosmetics στη Γλυφάδα (Αγγέλου Μεταξά 24-26) μετατράπηκε στο απόλυτο fashion & beauty spot της πόλης, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και εκπλήξεις!

Ο Μάνος Καμακάρης και η Νικολίνα Νικολούζου υποδέχτηκαν το κοινό με το πιο ζεστό χαμόγελο, μοιράζοντας θετική ενέργεια, ενώ η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με τη μουσική του Mad Radio 106,2 και τη ζωντανή εμφάνιση της Κιάνας , που ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους!

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα αγαπημένα προϊόντα της MAC Cosmetics, να δοκιμάσουν νέα looks, να απολαύσουν μοναδικά δώρα και -φυσικά- να φωτογραφηθούν στο publicity banner , μπαίνοντας έτσι στην κλήρωση για προσκλήσεις στο επερχόμενο MadWalk 2025!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη γέμισε λάμψη στο πιο glam event της MAC! Στις 30 Οκτωβρίου , το κατάστημα MAC Cosmetics στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 53) έγινε το επίκεντρο της ομορφιάς και της μόδας, φιλοξενώντας ένα μοναδικό event που ξεσήκωσε όλη την πόλη!

Η Νικολίνα Νικολούζου ήταν η λαμπερή καλεσμένη της βραδιάς, μοιράζοντας τα αγαπημένα της beauty tips συζητώντας με το κοινό, ενώ ο Palmos FM 96,5 ανέβασε τη διάθεση με δυνατή μουσική και non-stop ρυθμό. Αποκορύφωμα της ζωντανής εκδήλωσης προκάλεσε η εμφάνιση του Μιχάλη Καραγκούνη , που μάγεψε με τη φωνή και την ενέργεια του, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η Θεσσαλονίκη έζησε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική και έμπνευση, ένα ακόμα MAC moment που θα θυμόμαστε!

Next stop… Νέα Σμύρνη! See you there για να κάνουμε χαμό!