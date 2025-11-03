Heidi Klum: 6 μήνες προετοιμασίας και 15 άτομα χρειάστηκαν για το Halloween κοστούμι της

Για 24η χρονιά, η Heidi Klum μαγεύει τους θαυμαστές της, μεταμορφώνοντας το Halloween σε μια αξέχαστη γιορτή φαντασίας και δημιουργικότητας

Η Heidi Klum έχει καθιερωθεί ως η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του Halloween. Κάθε χρόνο κρατάει το κοινό σε αγωνία, περιμένοντας ποιον χαρακτήρα θα επιλέξει να ενσαρκώσει. Από την Jessica Rabbit και ένα παγώνι μέχρι εξωγήινους και τεράστια σκουλήκια βγαλμένα από εφιάλτες, η Heidi πάντα ξεπερνάει τις προσδοκίες. Φέτος, η έμπνευσή της ήρθε από την ελληνική μυθολογία, επιλέγοντας την Μέδουσα για την 24η έκδοση της θρυλικής της «Heidiween».

Το κοστούμι ήταν πραγματικό έργο τέχνης, φτιαγμένο στο χέρι και χρωματισμένο για σχεδόν 9 ώρες. Τα μηχανικά φίδια στην κεφαλή της έμοιαζαν ζωντανά, ενώ μια custom-made γλώσσα φιδιού ολοκλήρωνε την εμφάνιση.

Η προετοιμασία κράτησε 6 μήνες, με περισσότερα από 15 άτομα να συνεργάζονται για να μεταμορφώσουν την Heidi σε Μέδουσα. Στο Halloween party, η ίδια χόρεψε ανάμεσα σε φαντάσματα και νυχτερινές υπάρξεις, απολαμβάνοντας τόσο τη δημιουργία του δικού της χαρακτήρα όσο και την εφευρετικότητα των καλεσμένων της.

Η ίδια εξομολογείται ότι περιμένει το Halloween όλο τον χρόνο. «Κάθε χρόνο νιώθω πιο εμπνευσμένη, πιο ενθουσιασμένη. Είναι η τέλεια μέρα για να ξεφύγεις, να ντυθείς, να χορέψεις με φίλους, να δημιουργήσεις και να φας καραμέλες!», λέει η ίδια. Επιπλέον, παρατηρεί με θαυμασμό την πρωτοτυπία των καλεσμένων: «Με εμπνέουν κάθε χρόνο. Είναι γι’ αυτούς, για τη συλλογική χαρά, που δημιουργώ αυτό το πάρτι. Το να βλέπω χαμόγελα μετά από τόσα χρόνια είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Χαρούμενο Halloween!». Η φετινή Μέδουσα αποδεικνύει ξανά γιατί η Heidi Klum παραμένει η βασίλισσα της γιορτής, συνδυάζοντας φαντασία, τέχνη και διασκέδαση σε μια αξέχαστη εμπειρία.

