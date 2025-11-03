MadWalk 2025 by Τhree Cents
Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Φέτος το Halloween οι celebrities ξεδιπλώνουν τη φαντασία τους μέσα από μοναδικές μεταμορφώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος, το Halloween έγινε ξανά η αφορμή για δημιουργικότητα, φαντασία και λίγη υπερβολή. Οι celebrities, Έλληνες και ξένοι, φόρεσαν τα πιο απρόσμενα κοστούμια, μεταμορφώθηκαν σε χαρακτήρες που δεν περιμέναμε και γέμισαν τα social media με τις πιο πρωτότυπες εικόνες. Από μεταμφιέσεις σε χαρακτήρες αγαπημένων κινουμένων σχεδίων μέχρι στολές-υπερπαραγωγές που παραπέμπουν σε μυθικά πλάσματα, οι φετινές επιλογές έδειξαν ότι η φαντασία και η δημιουργικότητα ξεπερνούν κάθε όριο.

Με φωτογραφίες που έγιναν viral και εμφανίσεις που συζητήθηκαν, οι celebrities απέδειξαν ότι το Halloween δεν είναι πια μόνο μια ξενόφερτη γιορτή, αλλά μια γιορτή της έκφρασης και της φαντασίας.

Irina Shayk 

Φέτος, η Irina Shayk έκλεψε την παράσταση με μια πρωτότυπη και άκρως αποκαλυπτική μεταμφίεση. Εμπνευσμένη από την εκκεντρική Ιταλίδα σταρ Cicciolina, εμφανίστηκε με κατάλευκο φόρεμα από λεπτό ύφασμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, συνδυασμένο με διχτυωτές κάλτσες και κατάξανθα μαλλιά με αφέλειες. Το look της ολοκλήρωνε μια ρομαντική κορδέλα με λουλούδια και ένα ροζ αρκουδάκι.

Heidi Klum 

Η «βασίλισσα του Halloween» Heidi Klum εντυπωσίασε ξανά, αυτή τη φορά μεταμφιεσμένη σε Μέδουσα στο ετήσιο πάρτι της στη Νέα Υόρκη. Με πράσινο μακιγιάζ, περίτεχνο κοστούμι γεμάτο φίδια και λαμπερά εφέ, απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι κανείς δεν παίρνει το Halloween πιο σοβαρά από εκείνη. Δίπλα της, ο σύζυγός της Tom Kaulitz εμφανίστηκε ως Περσέας, ολοκληρώνοντας το μυθικό τους concept. Μετά τις προηγούμενες εμβληματικές της μεταμορφώσεις, από Jessica Rabbit μέχρι Fiona, η Heidi απέδειξε ξανά γιατί το δικό της πάρτι θεωρείται πλέον θεσμός.

Maluma 

Ο Maluma φέτος φάνηκε πιο έτοιμος από ποτέ για περιπέτεια, επιλέγοντας για το Halloween μια στολή εμπνευσμένη από το σαφάρι. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, πόζαρε αγκαλιά με την κόρη του, η οποία είχε ντυθεί αντίστοιχα, δημιουργώντας μια τρυφερή και χαρούμενη οικογενειακή στιγμή μέσα στο πνεύμα της γιορτής.

Alicia Keys 

Η Alicia Keys και η οικογένειά της γιόρτασαν το Halloween ενσαρκώνοντας την οικογένεια Addams, με την ίδια να αναλαμβάνει τον ρόλο της αινιγματικής και κομψής Morticia, φέρνοντας στο σπίτι τους την πιο σκοτεινή και διασκεδαστική πλευρά της κλασικής ταινίας.

Christina Aguilera 

Η Christina Aguilera ανέβασε για άλλη μια φορά τη θερμοκρασία στο Instagram, μεταμορφωμένη σε ατρόμητη πειρατίνα. Φορώντας ένα λευκό φόρεμα με κρόσσια και βολάν σε συνδυασμό με μαύρο δαντελένιο κορσέ και τις χαρακτηριστικές μπούκλες της, η εμφάνισή της ήταν άκρως εντυπωσιακή και απόλυτα συμβατή με το Halloween mood.

Justin & Hailey Bieber 

Η οικογένεια Bieber φέτος επέλεξε να μεταμορφωθεί στους «Απίθανους», με τα τρία μέλη της ντυμένα στις χαρακτηριστικές κατακόκκινες στολές τους. Μαζί πόζαραν στον φακό, δημιουργώντας μια ταιριαστή και παιχνιδιάρικη οικογενειακή εμφάνιση γεμάτη υπερηρωική διάθεση.

Marseaux 

Αν και το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή ελληνική γιορτή, τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές, και οι Έλληνες celebrities το αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία. Η Marseaux επέλεξε φέτος να μεταμορφωθεί στην εμβληματική Betty Boop, φορώντας κατακόκκινο vinyl φόρεμα και το χαρακτηριστικό μακιγιάζ του διάσημου καρτούν. Ωστόσο, η δική της εκδοχή είχε μια πιο σκοτεινή πινελιά, με κόκκινες γραμμές ζωγραφισμένες στον λαιμό που θύμιζαν αίμα.

Αναστασία

Η Αναστασία επέλεξε να δώσει μια πιο τρομακτική εκδοχή στην κλασική μαθητική στολή, προσθέτοντας τη δική της σκοτεινή πινελιά. Μέσα από τα stories της, τη βλέπουμε να φοράει μαύρο blazer, φούστα στο ίδιο χρώμα, λευκό πουκάμισο, γυαλιά και γραβάτα, δημιουργώντας ένα look που συνδυάζει αθωότητα και μυστήριο. Το στοιχείο όμως που ολοκλήρωσε τη spooky μεταμόρφωση της ήταν το πλαστικό μαχαίρι που κρατούσε, δίνοντας στην εμφάνιση μια ξεκάθαρη horror διάθεση.

Καλομοίρα 

Η Καλομοίρα φέτος γιόρτασε το Halloween αντλώντας έμπνευση από την κλασική ταινία «Ο Μάγος του ΟΖ». Μαζί με την οικογένειά της μοιράστηκαν τρυφερές στιγμές ενσαρκώνοντας τους βασικούς ήρωες, ενώ η ίδια μεταμφιέστηκε στην καλή μάγισσα Glinda, με πριγκιπικό ροζ φόρεμα και επιβλητικό στέμμα, φέρνοντας μια παραμυθένια νότα στο spooky θέμα της γιορτής.

