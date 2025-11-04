MadWalk 2025 by Τhree Cents
Social & Tech 04.11.2025

Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

Τα συνολικά έσοδα του Spotify για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,27 δισεκατομμύρια ευρώ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Spotify συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 700 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 7%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Wall Street και ενισχύοντας τη θέση του ως κορυφαίας πλατφόρμας streaming παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η εταιρεία πρόσθεσε 5 εκατομμύρια νέους συνδρομητές Premium, σημειώνοντας αύξηση 12% και φτάνοντας συνολικά τα 281 εκατομμύρια. Ο συνολικός αριθμός ενεργών χρηστών (δωρεάν και συνδρομητών) αυξήθηκε κατά 11%, αγγίζοντας τα 713 εκατομμύρια, αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Τα συνολικά έσοδα του Spotify για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,27 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαφημιστική δραστηριότητα σημείωσε πτώση 6%, παραμένοντας ωστόσο σταθερή σε ετήσια βάση.  Ο ιδρυτής και απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Daniel Ek δήλωσε πως «η εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση».

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, το Spotify παρουσίασε 30 νέες λειτουργίες και αναβαθμίσεις, τόσο για τους δωρεάν όσο και για τους Premium χρήστες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ανανεωμένο περιβάλλον για τη δωρεάν εκδοχή, εργαλεία ανάμειξης λιστών αναπαραγωγής, υποστήριξη για lossless audio, ενσωμάτωση του ChatGPT και δυνατότητα απευθείας μηνυμάτων μέσα στην εφαρμογή. Στόχος των νέων αυτών δυνατοτήτων είναι να διευκολύνουν την ανακάλυψη και τη δημιουργία περιεχομένου, αυξάνοντας παράλληλα τον χρόνο παραμονής των χρηστών στην πλατφόρμα. Παράλληλα, ανακοίνωσε συνεργασίες με την Amazon και τη Yahoo, προσφέροντας νέες δυνατότητες διαφήμισης.

