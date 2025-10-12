Μουσικά Νέα 12.10.2025

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

Το νέο single από το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» ξεπερνά το ρεκόρ της Miley Cyrus και γίνεται το πιο πολυακουσμένο τραγούδι μέσα σε μία εβδομάδα στην ιστορία της πλατφόρμας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία δεν έχει όρια. Το νέο της single «The Fate of Ophelia», από το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», κατέρριψε το ρεκόρ της Miley Cyrus και έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams μέσα σε μία εβδομάδα στην ιστορία του Spotify.

miley_cyrus
https://www.instagram.com/mileycyrus/

Διάβασε επίσης: Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «Flowers» της Miley Cyrus, το οποίο είχε συγκεντρώσει 101.838.799 streams μέσα στις πρώτες επτά ημέρες κυκλοφορίας του, τον Ιανουάριο του 2024. Εκείνη την περίοδο, το «Flowers» είχε γίνει το πρώτο τραγούδι που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι στην πλατφόρμα. Πριν από αυτό, το ρεκόρ κρατούσαν οι BTS με το «Butter», που είχε αγγίξει τα 99,37 εκατομμύρια streams στην πρώτη εβδομάδα του, ξεπερνώντας το όριο των 100 εκατομμυρίων την όγδοη ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Taylor Swift κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα ήδη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ της. Το «The Fate of Ophelia» σημείωσε το υψηλότερο ρεκόρ ημερήσιων streams στην ιστορία του Spotify στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα κυκλοφορίας του «The Life of a Showgirl». Η επιτυχία αυτή ήρθε λίγους μήνες μετά το προηγούμενο ρεκόρ της ίδιας, με το τραγούδι «Fortnight» τον Απρίλιο του 2024, που είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 25 εκατομμύρια ακροάσεις μέσα σε μία ημέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιων ακροάσεων ανήκε στην Adele, με το «Easy on Me», το οποίο είχε φτάσει σχεδόν τα 20 εκατομμύρια streams τον Οκτώβριο του 2021.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Η επιτυχία του «The Life of a Showgirl» δεν περιορίζεται μόνο στο single. Το άλμπουμ έσπασε κάθε ρεκόρ στο Spotify και έγινε το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ μέσα σε μία ημέρα το 2025, λιγότερο από 12 ώρες μετά την κυκλοφορία του. Είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ των περισσότερων προ-αποθηκεύσεων (pre-saves) για άλμπουμ στην πλατφόρμα, με πάνω από πέντε εκατομμύρια προσθήκες πριν την επίσημη κυκλοφορία.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Μετά την επιτυχία του άλμπουμ, η Taylor Swift ξεκίνησε περιοδεία προβολής με εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «The Graham Norton Show», το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και το «Late Night With Seth Meyers». Οι αναλυτές προβλέπουν ότι και τα δώδεκα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» θα καταλάβουν τις πρώτες δώδεκα θέσεις του Billboard Hot 100 την επόμενη εβδομάδα, ένα κατόρθωμα που ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει στην ιστορία των charts.

Διάβασε επίσης: Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

