MadWalk Banner
Τέχνες 08.11.2025

Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

Το έργο «Old Sultan», που αγοράστηκε τυχαία σε παζάρι για μόλις 200 ευρώ, αποδείχθηκε αυθεντικός πίνακας του Salvador Dalí και πουλήθηκε για 51.000 ευρώ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Είναι μια ιστορία που μοιάζει να ξεπήδησε από το ίδιο το σύμπαν του Salvador Dalí, όπου το απίθανο και το πραγματικό συνυπάρχουν. Ένας πίνακας που αγοράστηκε έναντι μόλις 200 ευρώ σε υπαίθρια αγορά του Κέιμπριτζ αποδείχθηκε αυθεντικό έργο του σπουδαίου Ισπανού καλλιτέχνη και, λίγους μήνες αργότερα, άλλαξε χέρια στη δημοπρασία του οίκου Cheffins έναντι 51.000 ευρώ. Το έργο, με τίτλο «Old Sultan» ή «Vecchio Sultano», ξεπέρασε κάθε εκτίμηση των ειδικών και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα περιστατικά της διεθνούς αγοράς τέχνης για το 2025.

Διάβασε επίσης: Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε το 1966, στο πλαίσιο της θεματικής συλλογής «Χίλιες και μία Νύχτες», με την οποία ο Salvador Dalí επιχείρησε να αποδώσει εικαστικά τη μαγεία και τον μυστικισμό της Ανατολής. Ο καλλιτέχνης συνδύασε ακουαρέλα και μελάνι, δημιουργώντας μια σύνθεση μικτής τεχνικής που αποτυπώνει έναν ηλικιωμένο άνδρα, πιθανότατα έναν βασιλιά ή σοφό ηγεμόνα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ονειρικής υπερβολής. Από την ευρύτερη αυτή σειρά, που υπολογίζεται ότι θα περιλάμβανε 500 έργα, μόλις 100 ολοκληρώθηκαν και λιγότερα από τα μισά έχουν σωθεί. Ο «Old Sultan» θεωρούνταν χαμένος από το 2014, γεγονός που κάνει την επανεμφάνισή του ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η ανακάλυψη ήρθε τυχαία, όταν ένας εξηντάχρονος συλλέκτης από το Κέιμπριτζ, που συνήθιζε να επισκέπτεται υπαίθριες αγορές, εντόπισε τον πίνακα ανάμεσα σε στοίβες παλαιών αντικειμένων. Καθώς αφηγείται ο ίδιος, «είδα την υπογραφή στο κάτω μέρος και κάτι μέσα μου είπε να ρισκάρω». Πλήρωσε 200 ευρώ για να τον αποκτήσει, όμως σύντομα παρατήρησε στο πίσω μέρος του καμβά σφραγίδες και ετικέτες που υποδείκνυαν συμμετοχή σε παλαιότερες δημοπρασίες, ανάμεσά τους και μία του Sotheby’s από τη δεκαετία του 1990.

Αμφιβάλλοντας για την τύχη που ίσως είχε πέσει στα χέρια του, ο συλλέκτης επένδυσε περίπου 4.500 ευρώ για να επιβεβαιώσει την προέλευση του έργου. Ο διακεκριμένος ιστορικός τέχνης και ειδικός στα έργα του Dalí, Nicolas Descharnes, αφού εξέτασε την τεχνική, τη χρωματική παλέτα, τα χαρακτηριστικά των γραμμών και τη σύνθεση, επιβεβαίωσε επισήμως την αυθεντικότητά του.

Η ανακοίνωση της πιστοποίησης σήμανε συναγερμό στους συλλέκτες και τους οίκους δημοπρασιών. Ο Brett Tryner, διευθυντής του Cheffins, ανέφερε ότι η ζήτηση για το έργο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς «τα αυθεντικά έργα του Salvador Dalí εμφανίζονται σπάνια στην αγορά και προκαλούν πάντοτε έντονο ενδιαφέρον». Η δημοπρασία στο Κέιμπριτζ, κράτησε μερικά μόλις λεπτά, με το τελικό ποσό να εκτοξεύεται στα 51.000 ευρώ, 20.000 περισσότερα από την αρχική εκτίμηση.

Διάβασε επίσης: Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Salvador Dalí Δημοπρασία πίνακας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου

08.11.2025
Επόμενο
Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

08.11.2025

Δες επίσης

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας
Cinema

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

08.11.2025
Το Mad.gr βρέθηκε στο θρυλικό «CATS» – Ένα μιούζικαλ γεμάτο μαγεία, συναίσθημα και λάμψη
City Guide

Το Mad.gr βρέθηκε στο θρυλικό «CATS» – Ένα μιούζικαλ γεμάτο μαγεία, συναίσθημα και λάμψη

07.11.2025
Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

06.11.2025
Animation για πάντα… γιατί οι ιστορίες δεν έχουν ηλικία!
City Guide

Animation για πάντα… γιατί οι ιστορίες δεν έχουν ηλικία!

06.11.2025
Δήμος Αθηναίων: Δύο χρόνια Μουσείο Μαρία Κάλλας!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Δύο χρόνια Μουσείο Μαρία Κάλλας!

06.11.2025
ΚΑΡΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
City Guide

ΚΑΡΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

06.11.2025
Πολιτιστική Συνταγογράφηση, Θέατρο-Κινηματογράφος στο ΄Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Πολιτιστική Συνταγογράφηση, Θέατρο-Κινηματογράφος στο ΄Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

06.11.2025
KINO ATHENS: Εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο
Cinema

KINO ATHENS: Εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο

06.11.2025
Θέατρο Γκλόρια: «ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου
City Guide

Θέατρο Γκλόρια: «ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα