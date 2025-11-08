Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

Το έργο «Old Sultan», που αγοράστηκε τυχαία σε παζάρι για μόλις 200 ευρώ, αποδείχθηκε αυθεντικός πίνακας του Salvador Dalí και πουλήθηκε για 51.000 ευρώ

Είναι μια ιστορία που μοιάζει να ξεπήδησε από το ίδιο το σύμπαν του Salvador Dalí, όπου το απίθανο και το πραγματικό συνυπάρχουν. Ένας πίνακας που αγοράστηκε έναντι μόλις 200 ευρώ σε υπαίθρια αγορά του Κέιμπριτζ αποδείχθηκε αυθεντικό έργο του σπουδαίου Ισπανού καλλιτέχνη και, λίγους μήνες αργότερα, άλλαξε χέρια στη δημοπρασία του οίκου Cheffins έναντι 51.000 ευρώ. Το έργο, με τίτλο «Old Sultan» ή «Vecchio Sultano», ξεπέρασε κάθε εκτίμηση των ειδικών και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα περιστατικά της διεθνούς αγοράς τέχνης για το 2025.

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε το 1966, στο πλαίσιο της θεματικής συλλογής «Χίλιες και μία Νύχτες», με την οποία ο Salvador Dalí επιχείρησε να αποδώσει εικαστικά τη μαγεία και τον μυστικισμό της Ανατολής. Ο καλλιτέχνης συνδύασε ακουαρέλα και μελάνι, δημιουργώντας μια σύνθεση μικτής τεχνικής που αποτυπώνει έναν ηλικιωμένο άνδρα, πιθανότατα έναν βασιλιά ή σοφό ηγεμόνα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ονειρικής υπερβολής. Από την ευρύτερη αυτή σειρά, που υπολογίζεται ότι θα περιλάμβανε 500 έργα, μόλις 100 ολοκληρώθηκαν και λιγότερα από τα μισά έχουν σωθεί. Ο «Old Sultan» θεωρούνταν χαμένος από το 2014, γεγονός που κάνει την επανεμφάνισή του ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η ανακάλυψη ήρθε τυχαία, όταν ένας εξηντάχρονος συλλέκτης από το Κέιμπριτζ, που συνήθιζε να επισκέπτεται υπαίθριες αγορές, εντόπισε τον πίνακα ανάμεσα σε στοίβες παλαιών αντικειμένων. Καθώς αφηγείται ο ίδιος, «είδα την υπογραφή στο κάτω μέρος και κάτι μέσα μου είπε να ρισκάρω». Πλήρωσε 200 ευρώ για να τον αποκτήσει, όμως σύντομα παρατήρησε στο πίσω μέρος του καμβά σφραγίδες και ετικέτες που υποδείκνυαν συμμετοχή σε παλαιότερες δημοπρασίες, ανάμεσά τους και μία του Sotheby’s από τη δεκαετία του 1990.

Αμφιβάλλοντας για την τύχη που ίσως είχε πέσει στα χέρια του, ο συλλέκτης επένδυσε περίπου 4.500 ευρώ για να επιβεβαιώσει την προέλευση του έργου. Ο διακεκριμένος ιστορικός τέχνης και ειδικός στα έργα του Dalí, Nicolas Descharnes, αφού εξέτασε την τεχνική, τη χρωματική παλέτα, τα χαρακτηριστικά των γραμμών και τη σύνθεση, επιβεβαίωσε επισήμως την αυθεντικότητά του.

Η ανακοίνωση της πιστοποίησης σήμανε συναγερμό στους συλλέκτες και τους οίκους δημοπρασιών. Ο Brett Tryner, διευθυντής του Cheffins, ανέφερε ότι η ζήτηση για το έργο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς «τα αυθεντικά έργα του Salvador Dalí εμφανίζονται σπάνια στην αγορά και προκαλούν πάντοτε έντονο ενδιαφέρον». Η δημοπρασία στο Κέιμπριτζ, κράτησε μερικά μόλις λεπτά, με το τελικό ποσό να εκτοξεύεται στα 51.000 ευρώ, 20.000 περισσότερα από την αρχική εκτίμηση.

