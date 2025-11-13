Ταξίδι 13.11.2025

Σε 2 ώρες είσαι εκεί! 5 ευρωπαϊκοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα

Ανακάλυψε 5 πόλεις του εξωτερικού που βρίσκονται μόλις 1–2 ώρες από την Αθήνα και είναι ιδανικές για μια σύντομη χριστουγεννιάτικη απόδραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο φωτεινή εποχή του χρόνου και μια μικρή απόδραση στο εξωτερικό είναι ό,τι πρέπει για να μπεις στο εορταστικό κλίμα. Αν δεν έχεις χρόνο για μακρινά ταξίδια, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που απέχουν μόλις 1–2 ώρες από την Αθήνα και προσφέρουν στολισμένες αγορές, ζεστή ατμόσφαιρα και γιορτινές γεύσεις.

Ακολουθούν 5 προτάσεις για κοντινούς προορισμούς που θα σε βάλουν αμέσως στο Christmas mood.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 3 εύκολες σοκολατένιες συνταγές που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην κουζίνα σου

1. Ρώμη, Ιταλία (Πτήση: 1 ώρα 55’)

Η «Αιώνια Πόλη» φοράει τα καλά της τα Χριστούγεννα. Από το δέντρο στην Piazza Venezia μέχρι τη Natale di Roma αγορά στο Campo de’ Fiori, η Ρώμη προσφέρει μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Δοκίμασε ένα panettone ή ζεστή σοκολάτα στην Trastevere και κάνε βόλτα στα φωτισμένα στενά γύρω από το Κολοσσαίο.

Bonus tip: Επισκέψου το Βατικανό για τη μεσονύχτια λειτουργία της παραμονής, μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.

Pinterest.com

2. Βιέννη, Αυστρία (Πτήση: 1 ώρα 55’)

Η Βιέννη είναι συνώνυμη των Χριστουγέννων. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης, όπως η Christkindlmarkt στο Rathausplatz, είναι από τις πιο εντυπωσιακές στην Ευρώπη. Μυρωδιές από glühwein και ψημένα κάστανα γεμίζουν τους δρόμους, ενώ η μουσική του Μότσαρτ ακούγεται παντού.

Bonus tip: Κλείσε θέση σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Όπερα της Βιέννης ή στο Konzerthaus.

Pinterest.com

3. Βουδαπέστη, Ουγγαρία (Πτήση: 1 ώρα 50’)

Η Βουδαπέστη τα Χριστούγεννα είναι σαν σκηνικό από παραμύθι. Οι φωτισμένες γέφυρες πάνω από τον Δούναβη, τα θερμά λουτρά και η αγορά της πλατείας Vörösmarty δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μαγική. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις ζεστό κρασί και ουγγρικά γλυκά kürtőskalács.

Bonus tip: Ανέβα στο κάστρο της Βούδας για να δεις τη θέα της πόλης στολισμένη με φώτα.

Pinterest.com

4. Πράγα, Τσεχία (Πτήση: 2 ώρες)

Από τις πιο παραμυθένιες πόλεις της Ευρώπης, η Πράγα μοιάζει σαν να γεννήθηκε για τα Χριστούγεννα. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης είναι γεμάτο μουσική, κανέλα και παραδοσιακά στολίδια. Ο καθεδρικός του Αγίου Βίτου και οι βόλτες στη Γέφυρα του Καρόλου συμπληρώνουν το σκηνικό.

Bonus tip: Πιες ένα ζεστό grog (παραδοσιακό ποτό με ρούμι και μέλι) κάτω από το δέντρο της πλατείας.

Pinterest.com

5. Σόφια, Βουλγαρία (Πτήση: 55’)

Η Σόφια είναι ο πιο κοντινός ευρωπαϊκός προορισμός και ίσως ο πιο υποτιμημένος. Στο κέντρο της πόλης στήνεται μια ζεστή χριστουγεννιάτικη αγορά, με παραδοσιακά εδέσματα, μουσικές και φωτισμένα περίπτερα. Οι τιμές είναι εξαιρετικά προσιτές και η πόλη γεμάτη μικρές εκπλήξεις.

Bonus tip: Ανέβα στο χιονισμένο βουνό Vitosha (μόλις 30 λεπτά από το κέντρο) για χειμερινές βόλτες με θέα.

Pinterest.com

Είτε θέλεις ρομαντισμό, πολιτισμό ή απλώς μια γιορτινή αλλαγή παραστάσεων, αυτές οι 5 ευρωπαϊκές πόλεις είναι το τέλειο χριστουγεννιάτικο escape από την Αθήνα. Μια σύντομη πτήση, λίγη μαγεία και πολλή λάμψη, ό,τι χρειάζεσαι για να κλείσει η χρονιά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

MAD Christmas Ευρώπη ταξίδια Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

13.11.2025
Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

13.11.2025

