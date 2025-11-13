Υγεία 13.11.2025

Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

Οι δύο ασθένειες μοιάζουν πολύ, όμως υπάρχουν καθαρά σημάδια που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις ποια σε ταλαιπωρεί
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στη γνωστή κατάσταση: ρινική συμφόρηση, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, φτέρνισμα. Είναι όμως ένα απλό κρυολόγημα ή μήπως έχεις κολλήσει γρίπη; Οι δύο ασθένειες μοιάζουν πολύ, όμως υπάρχουν καθαρά σημάδια που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις ποια σε ταλαιπωρεί, και το σημαντικότερο, να καταλάβεις πότε χρειάζεται να δεις γιατρό.

Μάθε τι προκαλεί κάθε νόσημα

Τόσο το κρυολόγημα όσο και η γρίπη προκαλούνται από ιούς που επηρεάζουν το αναπνευστικό σου σύστημα. Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται συνήθως από τον ρινοϊό και μερικές φορές από τον κορονοϊό. Η γρίπη, αντίθετα, οφείλεται στον ιό της ινφλουέντσας, ο οποίος είναι πιο επιθετικός και εξαπλώνεται ταχύτατα.

Το βασικό γνώρισμα του κρυολογήματος είναι ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται από τον λαιμό και πάνω. Μπορεί να νιώθεις πονόλαιμο, μπουκωμένη μύτη, φτέρνισμα, βουλωμένα αυτιά, δακρυσμένα μάτια ή ελαφρύ πονοκέφαλο. Καμιά φορά εμφανίζεται και ήπιος πυρετός, αλλά σπάνια ξεπερνά τους 37,5°C.

Αντίθετα, η γρίπη έρχεται ξαφνικά και σε «ρίχνει» απότομα. Συνήθως έχεις υψηλό πυρετό, ρίγη, έντονη κόπωση και πόνους σε όλο το σώμα. Ενδέχεται να εμφανιστεί έντονος βήχας, πόνος στο στήθος και μεγάλη εξάντληση που σε κρατά στο κρεβάτι για μέρες.

Πότε χρειάζεται να ανησυχήσεις

Αν έχεις απλό κρυολόγημα, συνήθως μπορείς να το αντιμετωπίσεις μόνος σου στο σπίτι. Ξεκουράσου, πιες άφθονα υγρά, φάε ελαφριά και φρόντισε να κοιμηθείς επαρκώς. Τα φάρμακα χωρίς συνταγή μπορούν να σε βοηθήσουν να μειώσεις τη συμφόρηση, τον πονοκέφαλο και τον βήχα. Τα περισσότερα κρυολογήματα περνούν μέσα σε τρεις έως πέντε ημέρες. Αν, όμως, υπάρχει πόνος στο αυτί που επιμένει ή η ακοή σου μειώνεται ίσως έχει αναπτυχθεί λοίμωξη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να απευθυνθείς σε γιατρό, γιατί μπορεί να χρειαστείς αντιβιοτικά.

Η γρίπη, από την άλλη, είναι πιο απαιτητική. Αν νιώθεις εξαντλημένος, έχεις υψηλό πυρετό που δεν πέφτει, ή παρατεταμένο βήχα και δύσπνοια, επικοινώνησε με γιατρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σου χορηγηθεί αντιιική θεραπεία, ειδικά αν ανήκεις σε ευπαθή ομάδα.

Μην ξεχνάς την πρόληψη

Το σώμα σου χρειάζεται υποστήριξη για να αναρρώσει, οπότε η ξεκούραση είναι το πιο σημαντικό φάρμακο. Η καλή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή και η αποφυγή καπνίσματος ή αλκοόλ βοηθούν το ανοσοποιητικό σου να αντιμετωπίσει τον ιό πιο γρήγορα. Επίσης, το εμβόλιο της γρίπης είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης, ειδικά αν εργάζεσαι σε περιβάλλον με πολύ κόσμο ή έχεις παιδιά στο σχολείο.

Άκου το σώμα σου, φρόντισε τον εαυτό σου

Το κρυολόγημα και η γρίπη μοιάζουν, αλλά η ένταση και η διάρκεια των συμπτωμάτων τους τα ξεχωρίζουν. Αν έχεις ήπια συμπτώματα που επηρεάζουν κυρίως το κεφάλι και τη μύτη, πιθανότατα είναι κρυολόγημα. Αν, όμως, έχεις υψηλό πυρετό, πόνους στο σώμα και μεγάλη εξάντληση, είναι πιο πιθανό να πρόκειται για γρίπη.

Άκου το σώμα σου, φρόντισε τον εαυτό σου και μη διστάσεις να ζητήσεις ιατρική βοήθεια αν δεις ότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται. Γιατί, όσο κι αν μοιάζουν, το να γνωρίζεις τη διαφορά ανάμεσα στο κρυολόγημα και τη γρίπη μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία και την ανάρρωσή σου.

