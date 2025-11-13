Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)

Μετά από δέκα χρόνια, πέντε σεζόν και σαράντα δύο επεισόδια, η σειρά–φαινόμενο Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα πέντε λεπτά του επικού φινάλε.

Οι δημιουργοί της σειράς, τα δίδυμα αδέλφια Matt και Ross Duffer, αποκάλυψαν το «μυστικό συστατικό» της επιτυχίας της, τονίζοντας πως η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, δηλαδή στο καστ που έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική οικογένεια.

Μιλώντας στην πρεμιέρα του φινάλε στο Los Angeles, οι Duffer Brothers παραδέχτηκαν πως η στιγμή είναι «σουρεαλιστική». Ο Ross Duffer εξήγησε πως οι θεατές συνδέθηκαν με τους χαρακτήρες επειδή βλέπουν μέσα τους κάτι από τον εαυτό τους: «Είναι καλοί άνθρωποι και αυτό βγαίνει στις ερμηνείες τους. Οι fans βλέπουν τις δυσκολίες, βλέπουν την ελπίδα και αυτό τους κρατά κοντά στη σειρά», είπε.

Από την πλευρά του, ο Matt Duffer στάθηκε στο απίστευτο δέσιμο των πρωταγωνιστών, που μεγάλωσαν κυριολεκτικά μαζί μπροστά στην κάμερα. «Τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά. Έχουν περάσει δέκα χρόνια μαζί – είναι η μισή τους ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη Millie Bobby Brown, τον Finn Wolfhard, τον Noah Schnapp, τον Caleb McLaughlin και τον Gaten Matarazzo.

Η τελική σεζόν, σύμφωνα με τους δημιουργούς, θα είναι «η πιο μεγάλη και η πιο δυνατή που έχει γίνει ποτέ». Όπως αποκάλυψαν, «όλοι επιστρέφουν στο Hawkins, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, και η δράση ξεκινά αμέσως – χωρίς καμία προθέρμανση».

Το πέμπτο κεφάλαιο του Stranger Things τοποθετείται χρονικά το φθινόπωρο του 1987, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Η πλοκή ακολουθεί τους ήρωες στην τελική τους μάχη απέναντι στον Vecna, ενώ η πόλη του Hawkins βρίσκεται σε καραντίνα και η Eleven αναγκάζεται να κρυφτεί ξανά.

Το Netflix αποκάλυψε πως η πέμπτη σεζόν θα χωριστεί σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου,

το δεύτερο έρχεται τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου),

και το φινάλε αναμένεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου).

Το teaser που κυκλοφόρησε ξεκινά με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1983 και τον μικρό Will Byers, προϊδεάζοντας το κοινό για ένα συγκλονιστικό φινάλε γεμάτο αγωνία, δράμα και νοσταλγία. Όπως λένε οι Duffer Brothers, «η τελική μάχη πλησιάζει – και μαζί της, ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από ποτέ. Αυτή τη φορά, η ομάδα πρέπει να σταθεί ενωμένη… για τελευταία φορά».

