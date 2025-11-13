Streaming News 13.11.2025

Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)

Η πρεμιέρα της 5ης σεζόν έρχεται με ένταση από το πρώτο λεπτό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά από δέκα χρόνια, πέντε σεζόν και σαράντα δύο επεισόδια, η σειρά–φαινόμενο Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα πέντε λεπτά του επικού φινάλε.

Οι δημιουργοί της σειράς, τα δίδυμα αδέλφια Matt και Ross Duffer, αποκάλυψαν το «μυστικό συστατικό» της επιτυχίας της, τονίζοντας πως η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, δηλαδή στο καστ που έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική οικογένεια.

Stranger Things

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

Μιλώντας στην πρεμιέρα του φινάλε στο Los Angeles, οι Duffer Brothers παραδέχτηκαν πως η στιγμή είναι «σουρεαλιστική». Ο Ross Duffer εξήγησε πως οι θεατές συνδέθηκαν με τους χαρακτήρες επειδή βλέπουν μέσα τους κάτι από τον εαυτό τους: «Είναι καλοί άνθρωποι και αυτό βγαίνει στις ερμηνείες τους. Οι fans βλέπουν τις δυσκολίες, βλέπουν την ελπίδα και αυτό τους κρατά κοντά στη σειρά», είπε.

Από την πλευρά του, ο Matt Duffer στάθηκε στο απίστευτο δέσιμο των πρωταγωνιστών, που μεγάλωσαν κυριολεκτικά μαζί μπροστά στην κάμερα. «Τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά. Έχουν περάσει δέκα χρόνια μαζί – είναι η μισή τους ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη Millie Bobby Brown, τον Finn Wolfhard, τον Noah Schnapp, τον Caleb McLaughlin και τον Gaten Matarazzo.

https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Η τελική σεζόν, σύμφωνα με τους δημιουργούς, θα είναι «η πιο μεγάλη και η πιο δυνατή που έχει γίνει ποτέ». Όπως αποκάλυψαν, «όλοι επιστρέφουν στο Hawkins, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, και η δράση ξεκινά αμέσως – χωρίς καμία προθέρμανση».

Το πέμπτο κεφάλαιο του Stranger Things τοποθετείται χρονικά το φθινόπωρο του 1987, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Η πλοκή ακολουθεί τους ήρωες στην τελική τους μάχη απέναντι στον Vecna, ενώ η πόλη του Hawkins βρίσκεται σε καραντίνα και η Eleven αναγκάζεται να κρυφτεί ξανά.

https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Το Netflix αποκάλυψε πως η πέμπτη σεζόν θα χωριστεί σε τρία μέρη:

  • Το πρώτο μέρος κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου,
  • το δεύτερο έρχεται τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου),
  • και το φινάλε αναμένεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου).

Το teaser που κυκλοφόρησε ξεκινά με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1983 και τον μικρό Will Byers, προϊδεάζοντας το κοινό για ένα συγκλονιστικό φινάλε γεμάτο αγωνία, δράμα και νοσταλγία. Όπως λένε οι Duffer Brothers, «η τελική μάχη πλησιάζει – και μαζί της, ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από ποτέ. Αυτή τη φορά, η ομάδα πρέπει να σταθεί ενωμένη… για τελευταία φορά».

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Stranger Things σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

13.11.2025
Επόμενο
Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

13.11.2025

Δες επίσης

Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

13.11.2025
Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»
Cinema

Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»

13.11.2025
Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!
Cinema

Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!

13.11.2025
The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας
Cinema

The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας

13.11.2025
Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime
Cinema

Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

12.11.2025
Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)
Cinema

Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

12.11.2025
Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things
Cinema

Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

12.11.2025
Το «V for Vendetta» γίνεται σειρά στο HBO Max
Cinema

Το «V for Vendetta» γίνεται σειρά στο HBO Max

12.11.2025
Η Meghan Markle επιστρέφει στο Netflix με το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο «Holiday Celebration»
Cinema

Η Meghan Markle επιστρέφει στο Netflix με το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο «Holiday Celebration»

12.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;