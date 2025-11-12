Streaming News 12.11.2025

Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

Όλη η αλήθεια για τα δημοσιεύματα που κάνουν τις τελευταίες μέρες τον γύρο του διαδικτύου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Millie Bobby Brown τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι είχε καταθέσει καταγγελίες εκφοβισμού κατά του συμπρωταγωνιστή της David Harbour, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν του Stranger Things.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η 21χρονη ηθοποιός υπογράμμισε ότι η σχέση της με τον Harbour είναι εξαιρετικά θετική: «Παίζουμε πατέρα και κόρη και έχουμε αναπτύξει μια απίστευτη φιλία. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να τον έχω δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι». Πρόσθεσε δε ότι η χημεία τους γίνεται εμφανής στη νέα σεζόν της σειράς.

Οι δημιουργοί του Stranger Things επισήμαναν τη σημασία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο πλατό. Ο Ross Duffer δήλωσε: «Δουλεύουμε με αυτό το καστ δέκα χρόνια, είναι οικογένεια πλέον και νοιαζόμαστε βαθιά για όλους».

Ο Shawn Levy, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός, συμπλήρωσε: «Πρέπει να δημιουργείς έναν χώρο σεβασμού, όπου όλοι νιώθουν άνετα και ασφαλείς».

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει σε τρεις φάσεις: τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα προβληθούν στις 26 Νοεμβρίου, τα επόμενα τρία ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ το μεγάλο φινάλε, με τίτλο The Rightside Up, θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά.

