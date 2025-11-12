Βιβλίο 12.11.2025

Στον David Szalay το Βραβείο Booker 2025 για το «σκοτεινό» του μυθιστόρημα Flesh

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το «Η σάρκα» δημιουργήθηκε «στη σκιά της αποτυχίας», μετά την εγκατάλειψη ενός άλλου έργου που δούλευε επί χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στον κόσμο των μεγάλων λογοτεχνικών διακρίσεων, το βραβείο Booker εξακολουθεί να αποτελεί δείκτη διεθνούς κύρους και συγγραφικής τόλμης. Φέτος, η επιτροπή επέλεξε ένα μυθιστόρημα που ακουμπά το ίδιο το σώμα της ανθρώπινης εμπειρίας: το «Flesh» («Η σάρκα») του David Szalay, ένα έργο που εξερευνά την ανδρική ταυτότητα, τη βία, τη μετανάστευση και την απογυμνωμένη υλικότητα της ύπαρξης, μέσα από την αυστηρή, κοφτή πρόζα που χαρακτηρίζει τον συγγραφέα. Ο Ουγγροβρετανός David Szalay κέρδισε το Βραβείο Booker Prize 2025 για το έκτο του μυθιστόρημα, «Η σάρκα». Το βιβλίο παρακολουθεί τον Ίstván, από την εφηβεία έως τη μέση ηλικία, μέσα από διαδοχικά επεισόδια που χαρτογραφούν την ενηλικίωσή του στη σύγχρονη Ευρώπη. Η αφήγηση ξεκινά με ένα σοκαριστικό περιστατικό σε συγκρότημα κατοικιών στην Ουγγαρία, για να ακολουθήσει τον ήρωα στη στρατιωτική του θητεία και αργότερα στο Λονδίνο, όπου εργάζεται για μεγιστάνες. Με λιτή, σχεδόν «οστεώδη» γραφή, όπως σημείωσε ο κριτικός Keiran Goddard, ο David Szalay ερευνά ζητήματα τάξης, ανδρισμού, τραύματος, εξουσίας και επιθυμίας.

www.thebookerprizes.com

Διάβασε επίσης: Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη. Ο πρόεδρος των κριτών Roddy Doyle δήλωσε ότι δεν είχαν «ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο», χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «σκοτεινό, αλλά απολαυστικό στην ανάγνωσή του». Στην επιτροπή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Sarah Jessica Parker και οι συγγραφείς Chris Power, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ και Kiley Reid. Για τον Roddy Doyle, το μυθιστόρημα φωτίζει μια κατηγορία ανδρών που σπανίως βρίσκουν χώρο στη λογοτεχνία, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές τους αντιφάσεις.

www.thebookerprizes.com

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

Ο David Szalay είχε βρεθεί ξανά στη βραχεία λίστα του Booker το 2016 με το «All That Man Is». Γεννημένος στο Μόντρεαλ από Ούγγρο πατέρα και Καναδή μητέρα, μεγάλωσε στο Λονδίνο και έχει ζήσει σε Λίβανο και Ηνωμένο Βασίλειο πριν εγκατασταθεί στη Βιέννη. Πτυχιούχος της Οξφόρδης, εργάστηκε αρχικά στον χώρο της διαφήμισης, εμπειρία που ενέπνευσε το πρώτο του μυθιστόρημα. Η συγγραφική του πορεία περιλαμβάνει επίσης τα «Spring», «The Innocent» και τη συλλογή διηγημάτων «Turbulence». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το «Η σάρκα» δημιουργήθηκε «στη σκιά της αποτυχίας», μετά την εγκατάλειψη ενός άλλου έργου που δούλευε επί χρόνια. Ήθελε, όπως εξήγησε, να αποτυπώσει την ιδέα ότι «η ύπαρξή μας είναι πρώτα απ’ όλα μια σωματική εμπειρία» από την οποία απορρέουν όλα τα υπόλοιπα.

www.thebookerprizes.com

Η φετινή διάκριση σηματοδοτεί τη δέκατη νίκη του εκδοτικού οίκου Jonathan Cape, που κατέχει τα περισσότερα Booker στην ιστορία του θεσμού. Το «Η σάρκα» επικράτησε ενός ιδιαίτερα δυνατού ανταγωνισμού, όπου συγκαταλέγονταν ο Andrew Miller με το «The Land in Winter», η Kiran Desai με το «The Loneliness of Sonia and Sunny», καθώς και έργα των Susan Choi, Katie Kitamura και Ben Markovits.

Κεντρική φωτογραφία: www.thebookerprizes.com

Διάβασε επίσης: «Ανάβει φωτιές» το βιβλίο του Kevin Federline – Η Britney Spears στο μάτι του κυκλώνα

Δες κι αυτό:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Booker Booker 2025 David Szalay βιβλιο ΒΡΑΒΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

12.11.2025
Επόμενο
Το στιλιστικό κόλπο της Κατερίνας Καινούργιου για κομψές εμφανίσεις στην εγκυμοσύνη

Το στιλιστικό κόλπο της Κατερίνας Καινούργιου για κομψές εμφανίσεις στην εγκυμοσύνη

12.11.2025

Δες επίσης

«Κάπου περνούσε μια φωνή» στο bijoux de kant HOOD art space
City Guide

«Κάπου περνούσε μια φωνή» στο bijoux de kant HOOD art space

12.11.2025
KRUDER & DORFMEISTER: live show στην Αθήνα!
City Guide

KRUDER & DORFMEISTER: live show στην Αθήνα!

12.11.2025
Barcelona: Το ερωτικό θρίλερ κάνει πρεμιέρα στο Πτι Παλαί
City Guide

Barcelona: Το ερωτικό θρίλερ κάνει πρεμιέρα στο Πτι Παλαί

12.11.2025
MIRfestival 2025: Περιπέτειες σκηνής/εικόνας
City Guide

MIRfestival 2025: Περιπέτειες σκηνής/εικόνας

12.11.2025
AthensCon 2025: Η μεγαλύτερη γιορτή κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της
City Guide

AthensCon 2025: Η μεγαλύτερη γιορτή κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της

12.11.2025
Θέατρο της Ημέρας: Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων
City Guide

Θέατρο της Ημέρας: Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων

12.11.2025
Release Athens 2026 – Limp Bizkit
City Guide

Release Athens 2026 – Limp Bizkit

12.11.2025
Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 
City Guide

Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

08.11.2025
CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας
Cinema

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

08.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision