Στον David Szalay το Βραβείο Booker 2025 για το «σκοτεινό» του μυθιστόρημα Flesh

Στον κόσμο των μεγάλων λογοτεχνικών διακρίσεων, το βραβείο Booker εξακολουθεί να αποτελεί δείκτη διεθνούς κύρους και συγγραφικής τόλμης. Φέτος, η επιτροπή επέλεξε ένα μυθιστόρημα που ακουμπά το ίδιο το σώμα της ανθρώπινης εμπειρίας: το «Flesh» («Η σάρκα») του David Szalay, ένα έργο που εξερευνά την ανδρική ταυτότητα, τη βία, τη μετανάστευση και την απογυμνωμένη υλικότητα της ύπαρξης, μέσα από την αυστηρή, κοφτή πρόζα που χαρακτηρίζει τον συγγραφέα. Ο Ουγγροβρετανός David Szalay κέρδισε το Βραβείο Booker Prize 2025 για το έκτο του μυθιστόρημα, «Η σάρκα». Το βιβλίο παρακολουθεί τον Ίstván, από την εφηβεία έως τη μέση ηλικία, μέσα από διαδοχικά επεισόδια που χαρτογραφούν την ενηλικίωσή του στη σύγχρονη Ευρώπη. Η αφήγηση ξεκινά με ένα σοκαριστικό περιστατικό σε συγκρότημα κατοικιών στην Ουγγαρία, για να ακολουθήσει τον ήρωα στη στρατιωτική του θητεία και αργότερα στο Λονδίνο, όπου εργάζεται για μεγιστάνες. Με λιτή, σχεδόν «οστεώδη» γραφή, όπως σημείωσε ο κριτικός Keiran Goddard, ο David Szalay ερευνά ζητήματα τάξης, ανδρισμού, τραύματος, εξουσίας και επιθυμίας.

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη. Ο πρόεδρος των κριτών Roddy Doyle δήλωσε ότι δεν είχαν «ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο», χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «σκοτεινό, αλλά απολαυστικό στην ανάγνωσή του». Στην επιτροπή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Sarah Jessica Parker και οι συγγραφείς Chris Power, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ και Kiley Reid. Για τον Roddy Doyle, το μυθιστόρημα φωτίζει μια κατηγορία ανδρών που σπανίως βρίσκουν χώρο στη λογοτεχνία, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές τους αντιφάσεις.

Ο David Szalay είχε βρεθεί ξανά στη βραχεία λίστα του Booker το 2016 με το «All That Man Is». Γεννημένος στο Μόντρεαλ από Ούγγρο πατέρα και Καναδή μητέρα, μεγάλωσε στο Λονδίνο και έχει ζήσει σε Λίβανο και Ηνωμένο Βασίλειο πριν εγκατασταθεί στη Βιέννη. Πτυχιούχος της Οξφόρδης, εργάστηκε αρχικά στον χώρο της διαφήμισης, εμπειρία που ενέπνευσε το πρώτο του μυθιστόρημα. Η συγγραφική του πορεία περιλαμβάνει επίσης τα «Spring», «The Innocent» και τη συλλογή διηγημάτων «Turbulence». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το «Η σάρκα» δημιουργήθηκε «στη σκιά της αποτυχίας», μετά την εγκατάλειψη ενός άλλου έργου που δούλευε επί χρόνια. Ήθελε, όπως εξήγησε, να αποτυπώσει την ιδέα ότι «η ύπαρξή μας είναι πρώτα απ’ όλα μια σωματική εμπειρία» από την οποία απορρέουν όλα τα υπόλοιπα.

Η φετινή διάκριση σηματοδοτεί τη δέκατη νίκη του εκδοτικού οίκου Jonathan Cape, που κατέχει τα περισσότερα Booker στην ιστορία του θεσμού. Το «Η σάρκα» επικράτησε ενός ιδιαίτερα δυνατού ανταγωνισμού, όπου συγκαταλέγονταν ο Andrew Miller με το «The Land in Winter», η Kiran Desai με το «The Loneliness of Sonia and Sunny», καθώς και έργα των Susan Choi, Katie Kitamura και Ben Markovits.

