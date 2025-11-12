Το στιλιστικό κόλπο της Κατερίνας Καινούργιου για κομψές εμφανίσεις στην εγκυμοσύνη

Η παρουσιάστρια αποκαλύπτει το μυστικό για να φοράει κανονικά ρούχα χωρίς να θυσιάζει το στιλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνη

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή της την Τρίτη 12 Νοεμβρίου εμφανώς ανανεωμένη και λαμπερή. Λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσε επίσημα ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο πλατό με φρεσκοβαμμένα ξανθά μαλλιά και ένα σύνολο που απέδειξε πως η εγκυμοσύνη δεν χρειάζεται να θυσιάζει το στιλ.

Eπέλεξε μια maxi φούστα συνδυασμένη με blazer σε μουντή μπεζ απόχρωση, ψηλές μπότες από βινύλ και ένα κομψό τοπ με δαντέλα, προσδίδοντας μια μοντέρνα και ταυτόχρονα κομψή νότα στο look της. Στο πλατό μοιράστηκε με το κοινό το μικρό μυστικό που της επιτρέπει να φοράει τα αγαπημένα της ρούχα ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κερδίζοντας όλα τα βλέμματα.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως κουμπώνει τα ρούχα της μόνο μέχρι εκεί που φτάνουν, αφήνοντας το υπόλοιπο άνοιγμα ελεύθερο, και από πάνω τοποθετεί ένα blazer ή ένα μακρύ πουλόβερ που καλύπτει διακριτικά το σημείο. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να διατηρεί την άνεσή της, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα στιλάτο και αρμονικό σύνολο, αποδεικνύοντας πως η εγκυμοσύνη δεν σημαίνει αναγκαστικά περιορισμό στο ντύσιμο.





